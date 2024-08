Lorrane Oliveira dedica medalha à irmã que morreu meses antes das Olimpíadas

A ginasta Lorrane Oliveira dedicou a medalha de bronze, conquistada nas Olimpíadas de Paris 2024, à irmã, Maria Luiza, que morreu aos 21 anos três meses antes da competição. Nesta quarta-feira (31/7), a jovem faria aniversário e Lorrane aproveitou para homenageá-la nas redes sociais.

"Hoje você estaria fazendo 22 aninhos Lu. Se você estivesse aqui hoje, diria pro mundo que o melhor presente de aniversário foi essa medalha olímpica. Seu orgulho e amor por mim era imenso. Mas sei que aí do céu está orgulhosa e muito feliz. Pra sempre vou te amar, minha estrela", escreveu a ginasta na legenda de uma foto das duas juntas.

Em 10 de abril, quando Maria morreu, Lorrane lamentou a perda e disse que a irmã a "salvou inúmeras vezes". "Eu tô completamento sem chão, e procurando maneiras pra entender como vou seguir minha vida sem você. Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém. O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins. Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1".

Lorrane, ao lado de Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Júlia Soares e Flávia Saraiva, conquistou uma medalha inédita na ginástica artística, na final por equipes que ocorreu na terça-feira (30), na capital francesa. A equipe brasileira começou a competição nas barras pararelas, onde Lorrane conquistou pontuação de 13.000.

A confirmação do bronze veio depois do solo da americana Simone Biles, que conquistou o ouro para os Estados Unidos, e de Angela Andreoli, da Itália, que conquistou a prata.

Lorrane Santos ao lado da irmã, Maria Luiza (foto: Reprodução/Instagram/@loloo_santos)