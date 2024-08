Quem é o marido de Simone Biles, que protagonizou foto polêmica com medalha

Simone Biles se consagrou a melhor ginasta das Olimpíadas de Paris-2024, nesta quinta-feira (1º/8), e comemorou a medalha ao lado das colegas da equipe dos Estados Unidos e da família. Aos 27 anos de idade, Biles é casada com o jogador de futebol americano Jonathan Owens, de 29.

Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamento em 2020. Durante a pausa de dois anos na carreira que Biles tirou após os jogos de Tóquio-2020, eles ficaram noivos. A cerimônia de casamento ocorreu em abril de 2023, em duas etapas: um casamento civil, mais simples, e uma cerimônia luxuosa no México, com direito a quatro mudanças de vestido e muita elegância.

Owens atua como safer do Chicago Bears, na National Football League (NFL). O nome indica que ele atua na defesa, com foco em proteger o quarterback. Ele já atuou em outros times, como o Missouri Western, Arizona Cardinals, Houston Texans e Green Bay Packers.

Os dois mantém um relacionamento à distância, uma vez que Simone treina e vive em Houston, Texas, e ele em Chicago, Illinois. As duas cidades ficam a 1.727km de distância.

Foto polêmica

Simone e Jonathan protagonizaram um momento que gerou polêmica nas redes sociais. Após a ginasta conquistar a medalha de ouro com a equipe dos Estados Unidos na terça-feira (30/7), o marido publicou uma foto com a esposa, usando a medalha dela no pescoço. "Testemunhando a história cada vez que você pisa no tapete. Parabéns, baby, por se tornar a mais vitoriosa ginasta norte-americana na história das Olimpíadas!", escreveu na publicação.

Fãs de Simone, porém, questionaram porque Jonathan estava usando a medalha, sendo que a vitória foi conquistada por Simone. "Por que ele está usando a medalha como se ele tivesse ganhado?", escreveu um fã. "Devolva a medalha, querido, ela não é sua", comentou outra.