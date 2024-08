Com gol da brasiliense Gabi Portilho, Brasil vence e mantém sonho olímpico

Está vivo o sonho da medalha de ouro olímpica no futebol! A Seleção Brasileira Feminina venceu neste sábado (3/8), as donas da casa e se classificou para a semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para a França. A partida terminou em 1 a 0 com gol da brasiliense Gabi Portilho.

Medalhista de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, a Seleção não vinha de bons resultados, conseguindo a classificação para a segunda fase como um dos melhores terceiros lugares do grupo com uma vitória e duas derrotas. Já a França foi líder de um dos grupos com duas vitórias e uma derrota, para o Canadá, último campeão olímpico, e era a dona da casa.

Na melhor partida do time na competição, a seleção segurou o zero a zero durante todo o primeiro tempo e o segundo. No primeiro tempo, inclusive, contou com uma grande defesa da goleira Lorena em uma batida de pênalti. Ao longo do jogo, que foi bem parelho, o Brasil tentou a todo momento criar chances para o gol e finalmente foi recompensado com uma desatenção da defesa francesa e o foco de Gabi Portilho entrou livre na área e chutou certeira para o gol.

Com um surpreendente tempo de acréscimos de 16 minutos — que acabaram sendo 18 — as jogadoras do Brasil conseguiram segurar o placar magro e conquistaram a vaga para a semifinal.

O feito da seleção também teve outro fator: a ausência da rainha Marta. Expulsa no jogo anterior, depois de acertar sem querer o rosto da espanhola Olga Carmona com o pé. O jogo de número 201 da rainha seria um fim trágico para a história de Marta com a amarelinha, já que ela anunciou que 2024 será o último dela pela seleção. Contudo, a saga dela ganhou um novo capítulo com a vitória das companheiras.