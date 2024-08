Alison dos Santos e Matheus Lima vão às semifinais dos 400m com barreiras

Os atletas brasileiros Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima passaram para a semifinal dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A corrida foi realizada na manhã desta segunda-feira (5/8).

Piu completou o percurso com tempo de 48s75. Além do bom desempenho no esporte, Alison chamou atenção pelo cabelo roxo que combinava com a pista. Em entrevista ao portal Olympics.com ele disse estar muito feliz com o resultado e com a presença do público. "Ter a oportunidade de ter um estádio cheio é incrível", afirmou.

Matheus Lima passou em segundo lugar na quinta bateria com 48.90. A semifinal acontece na quarta-feira, 14h35, horário de Brasília (19h35 Paris).

Karsten Warholm obteve o melhor tempo, correndo para 47.57. Rai Benjamin venceu sua primeira bateria, com 48.82, que também contou com Kyron McMaster, em busca da primeira medalha da história das Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Atletismo comemorou a vitória e escreveu "Brasil, o país da barreira"

