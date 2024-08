França elimina Canadá no basquete no "caldeirão" da Arena Bercy

Paris - A Arena Bercy mudou de cara nesta terça-feira (6/8). Um dia após ver Rebeca Andrade se tornar uma atleta histórica do Brasil com o ouro conquistou no solo da ginástica artística, o ginásio passou por uma transformação relâmpago e se tornou a casa do basquete nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E logo de cara apresentou o potencial de caldeirão na vitória da França sobre o Canadá, por 82 x 73.

Quando a França está em ação em qualquer uma das modalidades em disputa no maior evento esportivo do mundo, as arenas ganham uma atmosfera especial de torcida e apoio incondicional a favor dos donos da casa. Na primeira atuação da equipe da casa em Paris (antes a sede do basquete era o Pierre Mauroy, em Lille), os franceses não decepcionaram e montaram um clima propício para os mandantes e extremamente hostil aos visitantes.

Contra o Canadá, a receita fez bastante sucesso. Frenéticos nas arquibancadas, os franceses fizeram a Arena Bercy tremer em diversos momentos com pulos e muita cantoria. O hino do país europeu e o tradicional grito de guerra Allez les Blues eram os principais meios de transferir a energia para a quadra de jogo. Bandeiras dos anfitriões dos Jogos Olímpicos eram agitadas incessantemente nos quartos de jogo.

A seleção francesa não decepcionou em quadra e deixou o clima ainda mais quente na Arena Bercy. Vibrantes, os franceses impuseram muita dificuldade aos canadenses. A atuação garantiu boa parte da partida em vantagem no placar. Mesmo nos momentos mais instáveis do time da casa, os visitantes não conseguiam impor ritmo suficiente para encaminhar uma virada.

Com a vitória, a França confirmou mais um jogo em Paris pelo basquete. O adversário em busca da decisão olímpica será a Alemanha. Mais cedo, os europeus despacharam a Grécia, por 76 x 63. Ainda nesta terça-feira (6/8), o Brasil experimentará a atmosfera da Arena Bercy. Às 16h30, a equipe verde e amarela terá um confronto complicado e lutará por vaga na sequência da disputa contra o Dream Team dos Estados Unidos.