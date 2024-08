Brasil goleia a Espanha e vai em busca do ouro no futebol feminino

Jogadoras brasileiras comemoram após gol do Brasil - (crédito: Clement MAHOUDEAU / AFP)

A Seleção Brasileira feminina travou uma batalha gigantesca, nesta terça-feira (6/8), e saiu vitoriosa contra uma das favoritas ao ouro olímpico, a Espanha. Em um jogo com várias chances para o Brasil, a equipe conquistou a vaga na final contra os Estados Unidos na raça e venceu por 4x2.



Medalhista de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008, a Seleção começou a competição com resultados não tão favoráveis e conseguiu a classificação para o mata-mata como um dos melhores terceiros lugares do grupo com uma vitória e duas derrotas.



O Brasil, contudo, fez uma semifinal diferente dos demais jogos. No primeiro tempo, marcando em cima das espanholas, conseguiu o primeiro gol aos 6 minutos, com a pressão de Priscila em cima da goleira Cata Coll, que errou na saída de bola e chutou em cima de Irene Paredes. O gol contra abriu o placar para as brasileiras.





















Já nos acréscimos do primeiro tempo, Yasmin conseguiu um bom cruzamento da esquerda e a brasiliense Gabi Portilho, heroína da vitória do Brasil contra a França, apareceu de novo e marcou o segundo.



Pressionada, a Espanha chegou no segundo tempo com algumas chances claras. Mas o Brasil ainda conseguiu pressionar, desperdiçando mais de três chances de ampliar o placar.



O terceiro gol com uma linda jogada de Priscila que arrancou no contra-ataque e tocou na área para Adriana, que acertou o travessão. O rebote, entretanto, caiu na área e Gabi Portilho rapidamente ajeitou de cabeça para que Adriana marcasse de cabeça. 3x0 no placar.

Mesmo segurando a vitória, o Brasil levou um gol no final da partida. Aos 39 minutos, Salma Paralluelo fez de cabeça e esboçou uma remontada espanhola. Na sequência do lance, Alexia Putellas chutou na trave e quase fez o terceiro espanhol.

Aos 45 da etapa final, no entanto, o Brasil ampliou novamente após a desatenção da Espanha e Kerolin saiu sozinha na frente da goleira e converteu entre as pernas de Cata Coll. No apagar das luzes, Salma Paralluelo conseguiu mais gol para a Espanha e deixou o placar 4X2.

Com a vitória/derrota, o Brasil enfrentará os Estados Unidos na grande final olímpica, que vale a medalha de ouro. A partida está marcada para o próximo sábado (10) às 12h (no horário de Brasília).