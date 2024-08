Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam fora do pódio do C2 500m

Vaires-sur-Marne (FRA) — Embora estivessem cotados ao pódio, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann fecharam a participação na canoa dupla 500m sem pódio. Nesta quinta-feira (8/8), os baianos disputaram a final por medalha, mas terminaram na última colocação.

O resultado da dobradinha entre Isaquias Queiroz e Jacky Godmann é semelhante ao de Tóquio-2020. Na Olimpíada do Japão, eles terminaram na quarta colocação, mas da prova C2 1000m. Nesta edição, largaram na raia sete e cruzaram a linha de chegada na última colocação, após 1min42s58 de aprova. Se tivessem repetido o tempo da semifinal, os brasileiros teriam conquistado a medalha de prata.

A dupla havia se classificado para a disputa de medalha com a terceira melhor marca entre os 10 atletas das duas baterias da semifinal. No “pedágio” da decisão, fizeram 1min39s95. O tempo, porém, não foi melhor do que o da classificatória, quando acabaram na terceira colocação, com 1min39s38. Nas quartas de final, aumentaram o ritmo e reivindicaram a liderança entre os cinco candidatos, com a marca de 1min38s78, e o quarto melhor tempo geral das eliminatórias do C2 500m.

Leia também: Valdenice Conceição conquista vaga direta na semifinal da canoagem individual

Os campeões olímpicos são chineses Ji Bowen e Hao Liu, com 1min39s48. Os italianos Carlo Tacchini e Gabriele Casadei faturam a prata (1min41s08), enquanto o bronze voltará na bagagem do espanhóis Diego Dominguez e Antoni Moreno (1min41s18).

Isaquias Queiroz perdeu a oportunidade de se igualar aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael como maior medalhista masculino do país em Jogos Olímpicos. Consequentemente, o dono de quatro pódios desperdiçou a oportunidade de fechar Paris-2024 como recordista de conquistas ao lado de Rebeca Andrade.

A ginasta se despediu da Cidade Luz com um ouro, duas pratas e um bronze nesta edição. Tornou-se a segunda atleta e faturar mais de duas medalhas em uma única edição. Até então, o único brasileiro que havia comemorado a façanha era justamente Isaquias Queiroz, com as pratas no C1 1000m e C2 1000m e o bronze no C1 200m na versão do Rio de Janeiro. Isaquias disputa a semi do C1 1000m nesta sexta-feira (9/8), às 6h30 (de Brasília).

Jacky Godmann viu escapar mais uma medalha olímpica. Baiano de Itacaré, o canoísta de 25 anos foi 22º colocado no individual 1000m e com 4º na dobradinha de 1km com Isaquias na edição do Japão. Godmann vem de uma família de atletas. Foi incentivado pelos tios Vilson Nascimento e Valdenice Conceição a se aventurar na modalidade.

Valdenice, inclusive, compete em Paris-2024, aos 34, e se classificou, nesta quinta-feira, à semifinal C1 200m, com o segundo melhor tempo da bateria (48s57), atrás somente da polonesa Dorota Borowska (47s92). A disputa por um lugar na briga por medalha será no sábado (10/8), a partir das 6h40 (de Brasília).