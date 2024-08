Basquete brasileiro lança projetos para encontrar futuros jogadores

Bruno Caboclo e Kamila Cardoso são os rostos do projeto de talentos da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) - (crédito: Reprodução/Instagram @brunofive/FIBA; Reprodução/Instagram @kamilla_cardoso)

Após uma boa campanha do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 — onde caíram nas quartas de final para os Estados Unidos — a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou dois novos projetos para encontrar o futuro da modalidade.

O projeto Bruno Caboclo e o projeto Kamilla Cardoso buscam jovens de todo o país entre 12 e 16 anos, que podem ser o futuro do basquete brasileiro.

Leia também: Projeto leva crianças e jovens que vivem em casas de acolhimento ao Lago Paranoá



De acordo com o CBB, o objetivo dos projetos são: conhecer jovens altos e com biótipo interessados em ingressar no basquete, ajudá-los a encontrar um clube ou projeto próximo de casa, acompanhar o desenvolvimento deles e integrá-los a ao projeto nacional em caso de destaque local e torneios futuros.

As inscrições podem ser feitas no site do CBB e os requisitos são por idade e altura.

Feminino

12 anos com 1,77m



13 anos com 1,80m



14 anos com 1,85m



15 anos com 1,89m



16 anos com 1,95m

Masculino

12 anos com 1,82m



13 anos com 1,85m



14 anos com 1,89m



15 anos com 1,95m



16 anos com 2m

Para se inscrever, os jovens devem preencher um cadastro com nome, idade, data de nascimento, altura, em qual estado e cidade mora, email e telefone.

Além disso, é preciso informar se já teve contato com basquete e colocar vídeos ou fotos treinando basquete ou praticando atividade física. Para mais detalhes, acesse os links: projeto Bruno Caboclo e o projeto Kamilla Cardoso.