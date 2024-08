Luiz Maurício fecha participação no lançamento de dardo sem medalha

Saint-Denis — Mineiro de Juiz de Fora, Luiz Maurício da Silva retornará ao Brasil orgulhoso. Nesta quinta-feira (8/8), o atleta de 24 anos representou o país em uma final olímpica do lançamento de dardo após 92 anos. Embora não tenha conquistado medalha, tem a sensação de dever cumprido.

O Brasil não figurava entre os 12 melhores da disputa por medalha do lançamento de dardo desde os Jogos de Los-Angeles-1932, com Heitor Medina. Na classificatória, sequer parecia estreante ao alcançar a marca de 85m91cm, a melhor da carreira e da América do Sul (85m57cm). Ficou à frente, por exemplo, do tcheco Jakub Vadlejch, líder do ranking mundial — lançou 85m63cm.

Luiz Mauricio disputou a final, mas não conseguiu competir na segunda parte da prova, pois precisava terminar entre os oito melhores para ter mais três tentativas de lançamento. Teve de se contentar com a 11ª colocação, com a marca de 80m67cm como melhor. Também lançou 78m67cm, mas não ficou satisfeito. Na última tentativa, “queimou” e se despediu da decisão.

Um dos pontos altos da noite parisiense foi a segunda bateria, com registro de novo recorde olímpico. Os 90m57cm do norueguês Andreas Thorkildsen, que perduravam desde os Jogos de Pequim-2008 foram pulverizados pelo paquistanês Arshad Nadeem, com 92m97cm.

Trajetória

Antes de se aventurar no atletismo, Luiz jogou futebol em uma escolinha do Zico, aos sete anos. Depois, de aprender a metodologia do Galinho de Quintino transferiu-se para o Tupi, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2011. A mãe dele, Dona Cláudia Silva tem influência na carreira esportiva do filho. Ela fazia natação devido a um projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Durante o exercício de guarda-costas da mãe, Luiz conheceu Jefferson Verbena, orientador no projeto. Verbena foi o responsável por lapidar o talento do jovem, em 2012, por meio da iniciativa “Cria UFJF”, da qual participou por oito anos. Foi durante esse período que Luiz teve a certeza de competir em alto nível no lançamento de dardo.

Luiz Maurício é flamenguista e súdito de Gabigol. Nas redes sociais, está sempre exibindo com orgulho a camiseta do time do coração. Terceiro sargento do Exército, o mineiro treina no Rio de Janeiro e tem a possibilidade de viver de perto esse amor pelo clube rubro-negro com idas ao Maracanã. Neste ano, assinou contrato com o Praia Clube, de Uberlândia.