Flamengo homenageia medalhistas olímpicos na Gávea

Medalhistas olímpicos do Flamengo ao lado de Mc Rebecca durante a homenagem do clube, na Gávea - (crédito: - Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

Ao longo de duas semanas, os atletas olímpicos do Flamengo se destacaram nos Jogos de Paris e carimbaram muitas medalhas para o Brasil, seis no total. Assim, o clube carioca realizou, nesta quarta-feira (14), um evento no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, sede social do clube, para homenagear estes medalhistas.

Dessa forma, estiveram presentes as ginastas Rebeca Andrade (ouro solo, prata no salto e no individual geral, e bronze equipes), Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira (bronze por equipes), a judoca Rafaela Silva (bronze por equipes) e o canoísta Isaquias Queiroz (medalha de prata no C1 1000).

Durante o evento, o ginásio estava lotado, com a presença de muitos torcedores, que foram acompanhar os atletas de perto e celebrar as conquistas. Além disso, a torcida ergueu diversas bandeiras com imagens dos medalhistas, as espalharam pela quadra e cantaram o hino do clube.

“São três Olimpíadas e nós lutamos tanto por este momento, que às vezes a gente até duvida que vai chegar. Muito importante além da medalha, com quais pessoas eu compartilhei este momento. Eu olho essa arquibancada lotada e vejo muitas pessoas que foram essenciais para que a gente chegasse com uma equipe forte para esse momento. Cada rostinho me faz lembrar de uma época tão especial. Eu vivi, cresci aqui e amo ser flamenguista”, salientou Jade Barbosa.

Festa rubro-negra

Quem também brilhou pelo Rubro-Negro no passado e fez questão de prestigiar as ginastas, foram os irmãos Diego e Daniele Hypólito, que competiram em diversas Olimpíadas e Mundiais da modalidade. A cantora Mc Rebecca, por sua vez, cantou uma música em homenagem à Rebeca Andrade, que se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis, no total.

Com seis medalhas em seu quadro, o Flamengo, se fosse um país, ficaria na 44ª colocação dos Jogos Olímpicos de Paris. O Rubro-Negro ultrapassaria países como Argentina, México e Portugal, por exemplo. O clube, aliás, se destacou entre os que mais enviaram representantes à esta edição de olimpíadas, com 12 atletas no total.

“A gente vibrou a cada medalha de vocês. Mas aquela marca rubro-negra, a virada na medalha por equipes do judô. Aquele waza- ari no último minuto e aquela arrancada que a gente teve no final do Isaquias. Todas as medalhas com a marca da superação rubro-negra. O que deixa a gente com mais orgulho ainda”, disse o presidente Rodolfo Landim.

“Fico feliz com esses nossos brilhantes atletas aqui. Com essa celebração para passar muito carinho. Fico muito feliz que vocês tenham tido tempo de vir até aqui e participar desta festa.”, completou o dirigente, que agradeceu os patrocinadores, que apoiam os esportes olímpicos no clube carioca.

Homenagens no Maracanã

Rebeca Andrade estampou um dos copos especiais do jogo contra o Palmeiras, na tarde do último domingo (11), no Maracanã. A ginasta conquistou quatro medalhas em Paris, sendo uma delas de ouro, e se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. O item custou R$ 25 e estava sendo comercializado nas rampas de acesso do estádio e nos bares.

Além do copo, a torcida do Flamengo também levou uma faixa escrita ”Rebeca, menina de ouro” às arquibancadas do Maracanã. As organizadas, por sua vez, levantaram um bandeirão em homenagem à equipe de ginástica olímpica – bronze na disputa coletiva dos Jogos. A bandeira levava os rostos de Rebeca, Lorrane, Flávia Saraiva e Jade.

Uma publicação compartilhada por Time Flamengo (@timeflamengo)

