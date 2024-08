Atleta olímpica que fez história no boxe leiloa medalha e é surpreendida

Medalhista de bronze no boxe em Londres 2012, Adriana Araújo se viu com problemas financeiros e, como parte de um planejamento de aposentadoria dos ringues, resolveu colocar a venda a medalha que conquistou durante as Olimpíadas. O que ela não esperava era que o item - vendido por R$ 150 mil - fosse devolvido pelo comprador.



“Nesse momento tive de usar a razão. Estava com pouco dinheiro e vi na medalha uma oportunidade. Às 11h entrou em leilão. Logo às 16h já tinha um comprador. Não sabia se ficava feliz ou triste. Feliz pelo dinheiro, mas triste por ver a medalha indo embora, minha maior conquista”, contou a ex-atleta de 42 anos, ao Estadão.

A medalha, primeira do boxe feminino brasileiro, foi comprada pelo dono da casa de apostas Superbet Brasil, Alexandre Fonseca, e devolvida à Adriana pelo também pugilista e campeão olímpico Robson Conceição.

Além de ter a medalha de volta, os R$ 150 mil foram totalmente destinados a apoiar o sonho da ex-atleta de abrir uma academia de boxe própria.

Pelas redes sociais, a pugilista se disse emocionada com a atitude da Superbet. "Nesse exato momento não estava entendendo o Robson me entregando esse quadro, quando ele virou, a ficha caiu. Sentimento de emoção e alegria ao mesmo tempo, ter a minha linda e gloriosa medalha de volta! Eu agradeço ao 'Senhor Jesus Cristo' e a Superbet por me proporcionar esse segundo momento maravilhoso que eu vivenciei", escreveu.

Sobre Adriana Araújo



Vinda de uma comunidade pobre de Salvador, Adriana Araújo entrou no boxe aos 18 anos por incentivo de uma amiga. Ela rapidamente começou a se destacar no esporte e, assim, quebrar barreiras e abrir portas para o boxe feminino no Brasil.

Em Londres 2012, a pugilista fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de boxe feminino nas edições dos Jogos Olímpicos, um bronze inédito.

Apesar dos louros da vitória, Adriana reconhece as dificuldades que enfrenta, e que o esporte enfrenta, e ressalta que os atletas, principalmente as mulheres, vêm conquistando mais espaço e visibilidade, ainda que encarem muitos desafios atualmente.

