Futebol americano

Astro da NFL diz que venceria Noah Lyles na Olimpíada em uma corrida Tyreek Hill, recebedor do Miami Dolphins, é assertivo sobre eventual disputa contra o homem mais rápido do mundo e ganhador do ouro nos 100m rasos em Paris-2024: "Eu venceria Noah Lyles. Não por muito, mas venceria"