Ginasta romena vai receber medalha de bronze em celebração na capital do país

Ana Barbosu, da Romênia, compete na final da ginástica artística feminina de solo durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Bercy Arena, em Paris, no dia 5 de agosto de 2024 - (crédito: Loic VENANCE / AFP)

Após a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a ginasta romena Ana Maria Barbosu vai receber a medalha que conquistou no solo nas Olimpíadas de Paris, e vai ter festa para a premiação. Um comunicado da Federação Romena de Ginástica anunciou que a atleta vai receber o bronze olímpico em cerimônia na esplanada da Casa Olímpica em Bucareste, capital do país.

A cerimônia de entrega vai acontecer na sexta-feira (16/8) a partir das 9h30 (3h30 no horário de Brasília). Ana Barbosu vai receber a medalha de Octavian Morariu, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) da Romênia, e Mihai Covaliu, o presidente do Comité Olímpico Romeno.

Ana Barbosu havia perdido o lugar no pódio no solo, na final por aparelhos da ginástica artística, para a ginasta estadunidense Jordan Chiles em 5 de agosto. Na ocasião, a romena, que havia tirado 13.700 na apresentação, já comemorava a conquista quando um recurso dos Estados Unidos foi aceito e mudou a nota de Chiles de 13.666 para 13.766, o que colocou a ginasta dos EUA em terceiro lugar.

A decisão da Corte julgou que o recurso que aumentou a nota de Jordan Chiles foi expedido após o prazo máximo de um minuto. Com a decisão, Ana ficou com o bronze, enquanto Sabrina Maneca Voinea, também romena, ocupou o quarto lugar, seguida da estadunidense.