Recurso da Romênia é aceito e EUA perde bronze conquistado na ginástica

O pódio do solo na final individual da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris foi alterado. Após decisão do Corte Arbitral do Esporte (CAS), a ginasta da Romênia, Ana Barbosu, ficou com o bronze, tirando o título da norte-americana Jordan Chiles. A informação foi publicada pelo jornal Euronews.

A nota de Chiles, que foi 13.666, foi mantida. No dia da final do solo, os Estados Unidos pediram revisão dos pontos e conseguiram o acréscimo de 0.100, tirando o lugar de Ana do pódio. A atitude revoltou a Federação da Romênia, que entrou com um recurso para conquistar a medalha.

Leia também: Thaisa anuncia aposentadoria após conquistar bronze no vôlei em Paris

Ana já comemorava o bronze quando os EUA pediram revisão do resultado e conseguiram aumentar a nota de Jordan. A romena havia conquistado a nota 13.700 com a apresentação, ficando à frente da norte-americana. Após o acréscimo, perdeu o lugar.

A também romena Sabrina Maneca-Voinea, que tirou a mesma nota de Barbosu, ficou na quarta posição pelos critérios de desempate. Jordan saiu do terceiro lugar para o quinto e teve a medalha de bronze retirada.

Em nota, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos afirmaram estar "devastados" pela decisão. "O inquérito sobre o Valor de Dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi arquivado de boa-fé e, acreditamos, de acordo com as regras da FIG, para garantir pontuação precisa", explicaram.

Leia também: Atleta refugiada afegã faz protesto no breaking e é desclassificada em Paris

A Federação também afirmou que durante todo o processo, Jordan recebeu diversos ataques: "Durante todo o processo de apelação, Jordan foi alvo de ataques consistentes, totalmente infundados e extremamente dolorosos nas mídias sociais. Nenhum atleta deve ser alvo de tal tratamento. Condenamos os ataques e aqueles que os envolvem, apoiam ou instigam. Elogiamos Jordan por se comportar com integridade dentro e fora do piso de competição, e continuamos a apoiá-la".



No dia da competição, a brasileira Rebeca Andrade conquistou o ouro, enquanto Simone Biles levou a prata e Jordan Chiles o bronze. As romenas Ana Barbosu e Sabrina Voinea apareciam na sequência.