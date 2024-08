Real Madrid vence Atalanta com gol de Mbappé e é campeão da Supercopa Europeia

Com passe de Bellingham, Mbappé foi às redes logo na primeira partida com a camisa Merengue - (crédito: Sergei Gapon/ AFP)

O Real Madrid tem uma nova hegemonia para chamar de sua. O atual e maior campeão de ambos Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões da Europa se tornou, nesta quarta-feira (14/8), também o maior ganhador da Supercopa Europeia, com a vitória por 2 x 0 diante da Atalanta, da Itália, no Estádio Nacional de Varsóvia. O clube do Santiago Bernabéu estava empatado com Barcelona e Milan, com cinco conquistas cada. Agora, levantou a sexta taça.

Diante de 58 mil espectadores, o time Merengue presenteou a torcida Blanca exatamente com o que ela esperava: o brilho das grandes peças individuais do plantel de Ancelotti. Escalados para começar o jogo, Bellingham, Vini Jr., Mbappé e Rodrygo tiveram, todos, papéis fundamentais para a construção do placar e para a conquista da primeira taça da temporada.

Mesmo que uns tenham tido impacto mais direto e outros menos, todos os componentes do quarteto dourado de Madri tiveram envolvimentos com os principais momentos da equipe na partida. Inclusive, durante os dois gols.

O destaque ficou com Mbappé. Mais apagado em comparação aos colegas até a chegada da segunda metade da etapa complementar, o recém chegado astro francês se lançou às manchetes ao balançar as redes para marcar o segundo gol. O único ponto negativo do novo triunfo foi a ausência de Endrick. O homem-gol nasico em Brasília não saiu do banco na decisão. Mesmo com cinco alterações feitas, Ancelotti optou por não colocar o brasileiro em campo.

Confronto parelho

O primeiro tempo na capital polonesa foi de muita disputa entre espanhóis e italianos, principalmente no meio de campo. Com muitos embates físicos e poucas transições ofensivas por ambos os lados, os mais corpulentos se sobressaíam. Casos de Valverde e Bellingham, pelo Real Madrid, e De Roon e Éderson pela Atalanta. Ao fim dos 45 minutos iniciais, enquanto os Merengues somavam 54% de posse de bola, o time de Bérgamo tinha 46%.

Apesar disso, a emoção não deixou de marcar presença. Ao cruzar para a área blanca, De Roon viu desvio de Militão levar a gorducha para a travessão de Courtois. Aos 40', foi a vez de Rodrygo acertar a grande trave. Com passe de trivela de pé esquerdo, Vini Jr. encontrou o camisa 11 dentro da área, mas incapaz de estufar as redes.

Desequilíbrio verde-amarelo e brilho francês

A Atalanta fazia partida segura. Tanto na defesa quanto no ataque, eram capazes de igualar os esforços espanhóis. Com transições ofensivas de Lookman e combinações em sequência com Pasalic e De Ketelaere, o time italiano abriu o segundo tempo com mais finalizações certas do que o poderoso rival. Eram três contra zero. Pasalic, inclusive, obrigou Courtois a fazer difícil defesa, com uma cabeçada. No entanto, tudo se desfez com a habilidade de Vini Jr.

Aos 59' da segunda etapa, recebeu de Bellingham no flanco esquerdo e levou para dentro da área Nerazzurri. Na velocidade, venceu a marcação rival e rolou para Valverde apenas tocar para dentro do gol e abrir o placar: 1 x 0. O gol sofrido parecia ter murchado a consistência dos italianos.

A partir daí, a pressão madridista no ataque aumentou. E deu resultado. Nove minutos depois do gol de Valverde, Rodrygo roubou bola no ataque e lançou Vini Jr.. O cruzamento rasteiro do camisa sete não encontrou ninguém para completar para o gol. Porém, Bellingham estava na sobra, e, do outro lado da área, rolou para Mbappé estufar as redes logo na primeira partida com a camisa do atual campeão da Europa: 2 x 0.

Ficha técnica:

Real Madrid 2 x 0 Atalanta - Decisão da Supercopa da Europa 2024

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, Polônia

Arbitragem: Sandro Schärer (Suíça)

Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Gols: Valverde e Mbappé (Real Madrid)

Assistências: Vinicius Jr. e Bellingham (Real Madrid)

Cartões amarelos: Éderson e Djimsiti (Atalanta) ; Vini Jr. (Real Madrid)

Público:

Real Madrid

Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez), Militão, Rudiger e Mendy; Tchouamení, Valverde e Bellingham (Ceballos); Rodrygo (Modric), Mbappé (Brahim Díaz) e Vinicius Jr. (Arda Guler) Técnico: Carlo Ancelotti

Atalanta

Musso; Djimsiti, Kolasinac (Bakker) e Hien (Palestra); Zappacosta (Godfrey), Éderson, De Roon e Ruggeri; Pasalic (Manzoni), De Ketelaere (Retegui) e Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

