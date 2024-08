Flamengo é o time que mais sofre com o calendário de jogos? Veja os números!

Um dos assuntos mais abordados pelo técnico Tite, do Flamengo, nas coletivas de imprensa é o calendário do futebol brasileiro. Mesmo quando a sua equipe ganha, o treinador reafirma a necessidade de uma mudança nesta estrutura. O tema voltou a ser mencionado no domingo, quando o Rubro-Negro perdeu o clássico para o Botafogo por 4 a 1. No entanto, o time da Gávea não é o que mais sofre com a alta demanda dos jogos. Aliás, está atrás, inclusive, de seus rivais diretos ao título do Brasileirão.

Das 20 equipes que disputam o torneio nacional, o Flamengo é o oitavo time com mais jogos disputados no ano (48). Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, que também estão na parte de cima da tabela, disputaram 54, 53 e 51, respectivamente.

Problemas com jogadores lesionados

O principal argumento de Tite para reclamar dos jogos do Brasileirão é o número de jogadores lesionados. Atualmente, Cebolinha, Viña, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo e Arrascaeta estão com algum problema. Os dois primeiros, aliás, estão fora da temporada.

Este cenário, entretanto, não é exclusivo ao Flamengo. Afinal, Corinthians e RB Bragantino, por exemplo, têm o mesmo número de atletas no departamento médico (seis).

Veja a lista de número de jogos de cada time

Fortaleza – 54

Botafogo – 53

Bahia e RB Bragantino – 52

Athletico, Cuiabá e Palmeiras – 51

Grêmio – 49

Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo – 48

Atlético-GO e Vitória – 46

Internacional – 45

Atlético e Juventude (44)

Criciúma – 43

Cruzeiro – 42

Vasco – 41

