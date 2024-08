FFDF terá serviço de monitoramento contra a manipulação de resultados

As federações estaduais de futebol e a empresa Rei do Pitaco estão firmando acordos para monitorar esquemas de manipulação de resultados no esporte. A decisão da prestação de serviços foi acordada nesta terça-feira (20/8), em Brasília, com assinatura da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

O trabalho será realizado em conjunto com a provedora de dados esportivos SportRadar. O RdP garante a aquisição de ferramentas de monitoramento de jogos para prevenção de casos de manipulação de resultados para federações estaduais de futebol selecionadas.

A intenção da doação dos sistemas de monitoramento é ajudar a Federação a atuar de forma assertiva na detecção de fraudes em jogos, controle e monitoramento. Por meio da análise do volume de apostas, das atividades ocorridas nos jogos, ferramentas tecnológicas e pessoal qualificado analisam dados estatísticos referentes ao mercado de apostas esportivas com o objetivo de detectar atividades suspeitas e alertar autoridades e organizações, possibilitando investigações mais aprofundadas e medidas corretivas.

No ato de assinatura do acordo estiveram presentes na mesa de abertura o secretário-executivo interino de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Marcus Uítalo, o subsecretário de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Nivaldo Vieira Felix, e o sócio do Pinheiro Neto Advogados, Vicente Coelho Araújo, além do Direfor Jurídico do Rei do Pitaco, Rafael Marcondes.

O evento teve também um painel para explicar o funcionamento do sistema de monitoramento e falar sobre a importância do fomento a ações de integridade. A moderação do evento ficou por conta de Fernando Vasconcelos, responsável de integridade do Rei do Pitaco e contou com as falas do gerente de Integridade da SportRadar, Felipe Marchetti, do presidente da Federação Futebol do DF, Daniel Vasconcelos, e do subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Fábio Macorin.

Para o presidente da Federação Futebol do DF, Daniel Vasconcelos, o sistema será um grande aliado no combate a fraudes em jogos, situações estas que já foram detectadas anteriormente em times da capital federal. “Esta parceria agrega muito ao futebol do DF e espero que sirva de exemplo para outras federações. Nós, que temos comprometimento com a lisura, só temos a ganhar, assim como o torcedor. Com um relatório completo como este que vamos passar a receber teremos insumos para, em casos suspeitos, informarmos às autoridades que investigam e julgam. É muito bom saber que podemos contar com a máquina pública e instituições como o Rei do Pitaco neste luta pela integridade”, destacou.

Segundo o subscretário Marcus Uítalo, a integridade precisa ser regra no mundo empresarial e esportivo.“Esta iniciativa é um divisor de águas. Precisamos o tempo todo provar que somos probos, íntegros, pois o esporte forma caráter, salva vidas. É importante ter ações como esta que separam o joio do trigo, para que empresas sérias possam crescer e tirar do mercado as que não estão comprometidas com a probidade. E para garantir que a paixão de muitos brasileiros não seja corrompida por atos ilícitos”.



Como funciona o sistema de monitoramento

No evento de assinatura da parceria, o gerente de Integridade da SportRadar explicou que as tentativas de manipulação de resultados de jogos é um assunto que vem sendo detectado e debatido há anos e que o mercado latino americano costumava ser um alvo devido ao baixo monitoramento e poucas iniciativas de integridade. Porém o cenário vem mudando, sobretudo no Brasil.

Marchetti detalhou o funcionamento do sistema de monitoramento, que se baseia na coleta de dados a partir dos eventos esportivos. “A partir da observação é gerada uma padronização. É possível detectar se um determinado apostador mudou seus padrões de apostas segundo os resultados obtidos, cruzar com informações geográficas, de identificação, de pesquisa e vários outros critérios com a ajuda de Inteligência Artificial. Enviamos uma comunicação completa contendo qualquer atividade suspeita dentro dos jogos.”

Marchetti ainda esclareceu “que o relatório que é emitido já é aceito como evidência pelo Corte Arbitral do Esporte (TAS/CAS) e pelo Ministério Público Federal (MPF), além de ter comprovação científica chancelada pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra”. A partir das evidências encontradas e relatadas é possível encaminhar a denúncia ao Ministério Público e demais autoridades que cuidam da investigação dos casos, como a Polícia Federal.

Sobre os acordos de cooperação

Para o advogado responsável pelas áreas de compliance e integridade do Rei do Pitaco, Fernando Vasconcelos, o monitoramento constante é essencial para manter a integridade dos esportes e assegurar um ambiente competitivo justo. “Um dos pilares do trabalho da RdP é primar pela segurança das nossas plataformas, onde os jogadores formam times virtuais. Ou seja, a preocupação com a possibilidade de manipulação nas disputas extrapola as nossas barreiras virtuais e chega até os times reais, que são, em verdade, a base da nossa atuação com jogos eletrônicos”.

Até o momento seis acordos – que têm validade até 2026 - já foram assinados e outros dois aguardam a finalização. Segundo o Diretor Jurídico do Rei do Pitaco, Rafael Marcondes, a intenção é que a ação possa ser ampliada para outras federações. “Há federações esportivas que contam com menos recursos e até mesmo a menor visibilidade, o que pode se tornar um terreno fértil para a manipulação de resultados. E a lisura dessas disputas são do interesse de todos: Rei do Pitaco, Federações, governo, sociedade… Afinal, é a imprevisibilidade dos resultados que traz a emoção do jogo. E essa é uma das nossas ferramentas de trabalho”.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

Saiba Mais Esportes Fabinho Soldado recusa convite do Inter e permanece no Corinthians

Fabinho Soldado recusa convite do Inter e permanece no Corinthians Esportes MP autoriza organizada do Palmeiras a ir para jogo da Libertadores

MP autoriza organizada do Palmeiras a ir para jogo da Libertadores Esportes Botafogo, agora, quer comprar lateral do Burnley em definitivo

Botafogo, agora, quer comprar lateral do Burnley em definitivo Esportes Cristiano Ronaldo e Georgina têm acordo em caso de separação; veja curiosidades

Cristiano Ronaldo e Georgina têm acordo em caso de separação; veja curiosidades Esportes Ministério Público acusa envolvimento do PCC com empresas famosas na administração da carreira de jogadores

Ministério Público acusa envolvimento do PCC com empresas famosas na administração da carreira de jogadores Esportes Definidos os confrontos das quartas da Copa do Brasil; veja!