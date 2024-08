Nova camisa do Atlético vaza nas redes sociais; confira a imagem

A nova camisa do Atlético vazou nas redes sociais antes do lançamento oficial, previsto para 30 de agosto. Enquanto o uniforme ainda não foi apresentado oficialmente, a pré-venda já mostra o valor de R$ 349,99.

A imagem revela que o novo modelo apresentará o escudo do clube no mesmo estilo usado durante o centenário, com a palavra “CAM” destacada. A camisa conta com gola em V e desenhos ondulados nas cores preto e cinza.

Enquanto aguarda a divulgação oficial do novo uniforme, o Atlético continua sua trajetória no futebol brasileiro. O time se prepara para a decisão da Copa Libertadores, marcada para esta terça-feira (20). No final de semana, o Atlético enfrentará o Campeonato Brasileiro e também se preparará para a Copa do Brasil.

Na Copa do Brasil, o Atlético se encontrará com o São Paulo nas quartas de final. O sorteio foi realizado nesta terça-feira, e o primeiro confronto acontecerá na próxima quarta (28), na capital paulista.

