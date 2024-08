Com Flamengo x Bahia, quartas de final da Copa do Brasil estão definidas

Como de costume, as quartas de final da Copa do Brasil chegam ao cenário do futebol verde-amarelo com confrontos de peso. Nesta terça-feira (20/8), na sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro, as bolinhas armaram os quatro confrontos da antepenúltima fase do torneio com grande destaque para o encontro entre Flamengo e Bahia.

As bolinhas também elegeram outros confrontos disputados. O São Paulo enfrentará o Atlético-MG, enquanto o Vasco terá pela frente o Athletico-PR. O Corinthians terá como adversário o Juventude.

Oito times seguem vivos na disputa pela copa mais rentável do país. São eles: Flamengo, São Paulo, Corinthians, Juventude, Vasco, Atlético-MG, Bahia e Athletico-PR. O sorteio aconteceu sem separação de potes. Ou seja, não haviam restrições de enfrentamentos, o que poderia resultar em clássicos estaduais, por exemplo, o que acabou não acontecendo.

Durante o evento, também foi definido o chaveamento até a decisão. Com isso, Vasco x Athletico-PR, e São Paulo x Alético-MG ficaram de um lado da chave; Corinthians x Juventude, e Flamengo x Bahia, ficaram do outro. O segundo capítulo da cerimônia também elegeu o quarteto que decidirá os partidas diante da própria torcida. Flamengo, Corinthians, Atlético-MG e Athletico-PR farão o jogo de volta em casa.

Os embates estão previstos para acontecer entre as semanas do dia 28 de agosto e do dia 12 de setembro. Vale ressaltar que, em caso de empates, os classificados serão definidos após disputas por pênaltis, sem a ocorrência de disputa por prorrogação. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Cada um dos oito classificados às quartas recebeu o montante de R$ 4,5 milhões. Os últimos quatro sobreviventes com vagas garantidas nas semis receberão mais R$ 9,45 milhões.

Veja, a seguir, todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, e a ordem dos mandos de campo:

Lado esquerdo da chave (times em negrito decidem em casa):

Vasco x Athletico-PR

São Paulo x Atlético-MG



Lado direito da chave (times em negrito decidem em casa):

Bahia x Flamengo



Juventude x Corinthians



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

