Fluminense vence Grêmio nos pênaltis e avança às quartas da Libertadores

O Fluminense está classificado para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor carioca venceu o Grêmio por 2 a 1 no tempo regulamentar e a definição da vaga foi para os pênaltis, onde os donos da casa levaram a melhor na disputa (4 a 2), com duas defesas de Fábio. Além disso, Thiago Silva e Arias, ambos no primeiro tempo, marcaram pela primeira vez nesta edição da Liberta e anotaram os gols do Flu. Por outro lado, Gustavo Nunes garantiu ao menos as penalidades máximas para os gaúchos nesta terça-feira (20), mas não foi o suficiente para evitar a eliminação no Maracanã.

Dessa maneira, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e San Lorenzo, da Argentina, para descobrir quem será o próximo adversário na Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte. Assim, quem vencer a partida avança às quartas, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida.

Outro destaque da partida, embora sem ter feito uma grande atuação, foi o meia Martinelli. Cria de Xerém, o zagueiro completou seu jogo de número 29 na Libertadores e se igualou a Fred como jogador com mais jogos pelo Flu na competição.

Por outro lado, o Grêmio viu sua vantagem construída falhar com menos de 30 minutos de jogo e está eliminado da Libertadores. O Tricolor gaúcho contava com a vantagem do empate para ir às quartas, mas não fez uma grande partida no Maracanã, embora tenha levado a decisão para os pênaltis.

Além disso, esta foi a primeira derrota do Grêmio para o Fluminense na história do confronto na Libertadores.

O jogo

Grande primeiro tempo do Fluminense. Sem grandes esforços, o tricolor carioca abriu o placar aos 13 minutos com Thiago Silva, de cabeça. Aos 27, foi a vez de Arias converter cobrança de pênalti, marcada após revisão do VAR, e ampliar a vantagem dos donos da casa. Além disso, o colombiano ainda obrigou o goleiro Marchesín a fazer boa defesa nos acréscimos.

O Grêmio voltou do intervalo com duas alterações e o técnico Renato Gaúcho colocou o time para o ataque. No entanto, o Fluminense manteve o domínio do jogo e Ganso acertou o travessão ainda nos momentos iniciais. Por outro lado, o Imortal chegou a balançar a rede, mas Jemerson teve um gol anulado após revisão do VAR, mesmo com muita reclamação dos visitantes. Mas o Grêmio não desistiu e voltou a balançar a rede, agora com Gustavo Nunes. Dessa maneira, a definição da vaga foi para os pênaltis.

FLUMINENSE (4) 2×1 (2) GRÊMIO

Jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 20/08/2024, às 19h (horário de Brasília)

Público: 46.757 presentes / 43.540 pagantes.

Renda: R$ 1.809.068,50.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Felipe Melo, aos 17′ do 2t) e Guga (Esquerdinha, aos 33′ do 2t); André, Martinelli (Nonato, aos 33′ do 2t) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna (Lima, aos 17′ do 2t) e Kauã Elias (John Kennedy, aos 17′ do 2t). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann (Cristaldo, no intervalo) e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve, aos 22′ do 2t), Pavon (Gustavo Nunes, no intervalo) e Soteldo; Braithwaite (Arezo, aos 36′ do 2t). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Thiago Silva, aos 12′ do 1t (1-0); Arias, aos 27′ do 1t (2-0); Gustavo Nunes, aos 30′ do 2t (2-1)

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Cartões amarelos: Kauã Elias, Samuel Xavier, Guga, Ganso, John Kennedy (FLU); Dodi, Soteldo, Renato Gaúcho, Jemerson (GRE)