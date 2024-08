Martins: ‘É Libertadores. Tem que saber sofrer’

Atacante do Botafogo, Martins enalteceu o feito do Glorioso, na última quarta-feira (21), no Allianz Parque. O time carioca eliminou o Palmeiras, nas oitavas de final da Libertadores, com um empate por 2 a 2. No entanto, houve momentos difíceis para o Alvinegro, principalmente, nos instantes finais do cronômetro. Afinal, até os 40 minutos, o time vencia por 2 a 0 quando cedeu o empate. Gómez, do Verdão, chegou a virar para os donos da casa, mas o VAR identificou um toque na mão do defensor paraguaio.

“Sabia que seria jogo difícil. Conseguimos fazer nossos dois gols na casa deles, muito importantes. Sofremos no final, mas é Libertadores, tem que saber sofrer. No final, temos que manter a cabeça, estava só um gol de vantagem, mas merecemos a classificação. Jogamos bem os dois jogos, tanto em casa quanto aqui. Agora, é pensar na próxima fase”, pontuou o atacante, em entrevista à ESPN”.

Contra o Palmeiras, Martins teve a missão de substituir Luiz Henrique, grande astro do Botafogo, a partir da volta do intervalo. O jovem deu conta do recado e participou dos dois gols do Mais Tradicional (Jesus e Savarino).

“Fui feliz, acabei dando assistência no segundo gol, do Savarino. Feliz por dar contribuição, agora é continuar trabalhando, com os pés no chão, que as coisas vão dar certo”, celebrou.

De camarote, o Botafogo aguarda, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional, que se chocam, nesta quinta-feira (22), no Morumbis. Com o score zerado na ida, quem vencer avança. Nova igualdade, portanto, leva a série aos pênaltis.

