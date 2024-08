Morre ex-treinador da Inglaterra, aos 76 anos, após câncer terminal

O ex-treinador da Inglaterra Sven-Göran Eriksson morreu nesta segunda-feira (26/8), aos 76 anos. O sueco tinha sido diagnosticado com um câncer terminal no pâncreas e revelou em janeiro de 2024 que tinha "no máximo um ano" de expectativa de vida.

Sven-Göran teve passagens por clubes da Itália (Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio), na Inglaterra (Manchester City e Leicester) e em Portugal (Benficaq), ao longo da carreira como treinador. Ele conquistou ao todo 10 títulos nacionais e dois continentais.

Um dos trabalhos mais marcantes da carreira foi quando assumiu a Seleção da Inglaterra entre 2001 e 2006.

"Ele faleceu em paz esta manhã com sua família ao seu redor, em sua residência de Björkefors, perto de Sunne (na Suécia)", disse o agente dele em comunicado.

Desejo realizado

Em março de 2024, Sven-Göran realizou um dos seus grandes sonhos: comandar a equipe do Liverpool, da Inglaterra. Ao revelar que isso era um desejo antigo, o ex-técnico foi convidado pelo então treinador do time, Jürgen Klopp, para comandar a equipe em um jogo beneficente.

Na ocasião, Sven-Göran levou o time à vitória de virada por 4x2 sobre o Ajax, no estádio de Anfield.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ?? pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Repercussão

Após a notícia da morte do ex-técnico, vários clubes se pronunciaram e prestaram homenagens.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97 — UEFA (@UEFA) August 26, 2024

É com profundo pesar que o Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte de Sven-Göran Eriksson, aos 76 anos de idade. Descanse em paz, Míster ????#EPluribusUnum pic.twitter.com/U3LQU6J4Jl — SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2024

Rest in peace, Sven-Göran Eriksson.



The thoughts of everyone at the club are with Sven’s family and friends at this extremely sad time. pic.twitter.com/vn5qkn5RWc — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2024

We would like to express our sincere condolences to the family and friends of Sven-Goran Eriksson, who has passed away at the age of 76.



Rest in peace, Sven. ???? — Manchester City (@ManCity) August 26, 2024