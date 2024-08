Polícia prende homem por ameaçar e incendiar casa da ex-companheira

Foi preso, na madrugada desta segunda-feira (26/8), um homem suspeito de ameaçar e incendiar a casa da ex-companheira na Vila São José, em Brazlândia. A prisão, realizada pela 18ª Delegacia de Polícia da região administrativa, ocorreu 12 horas após o crime.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pelo inconformismo do autor pelo término do relacionamento, comprovada por mensagens trocadas entre a vítima e uma amiga, na qual a ex-companheira demonstrava insatisfação com o relacionamento. Revoltado, o autor acessou, sem autorização, a conta bancária da mulher e fez uma transferência no valor de R$ 900,00 para sua própria conta, incendiando a casa dela em seguida.





Percebendo o ocorrido, a vítima verificou que o homem enviara uma mensagem ameaçando-a: "Vi sua mensagem com a …, eu vou te matar, sei que vou para o inferno”. Poucos minutos depois, ele disse: “Vai para a sua casa, tenho um presente para você”, apagando as mensagens em sequência.

Percebendo a gravidade da situação e prevendo uma provável escalada na violência doméstica que poderia culminar em um feminicídio, o delegado-chefe da 18ª DP, Fernando Cocito, representou, no plantão judicial, pela decretação da prisão preventiva do autor, deferida de maneira célere na noite de domingo (25).

"A prisão do autor se deu poucas horas após a prática do crime de incêndio e furto contra a vítima, demonstrando o comprometimento da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios) e TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e Territórios) em reduzir e evitar crimes graves contra as mulheres no DF", ressaltou o delegado Fernando Cocito.