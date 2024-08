Flamengo contrata meio-campista, mas torcedores erram e parabenizam tenista

Carlos Alcaraz (esquerda), novo jogador do Flamengo, tem homônimo em outro esporte, o tenista Carlos Alcaraz - (crédito: Reprodução/Twitter @Flamengo; MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Antes mesmo de ser oficializado como o novo jogador do Flamengo, a torcida rubro-negra já estava encantada com a contratação do meio-campista argentino Carlos Alcaraz. A empolgação dos torcedores era tanta que eles invadiram as redes sociais com comentários de "Vem ser feliz no Mengão" e emojis representando a bandeira do time, que muitos confundiram o novo jogador do clube com um tenista.

Ocorre que Carlos Alcaraz tem o mesmo nome do o atual número 3 do mundo no Tênis, considerado como um dos melhores jogadores da modalidade. Assim, torcedores acabaram "invadindo" a rede sociais errada ao celebrar a contração do time.

Na manhã desta quarta-feira (28/8), o Flamengo oficializou a contratação de Carlos Alcaraz com uma brincadeira nas redes sociais. O contrato do meia de 21 anos, que estava no Southampton, da Inglaterra, vale até julho de 2029. Ele deve desembarcar no Brasil na quinta (29).

FICOU NA DÚVIDA? ????



O ALCARAZ DO MENGÃO É O DO FUTEBOL! O ARGENTINO CHEGA PARA REFORÇAR OS GRAMADOS DO FLAMENGO! MUITO SUCESSO E CONQUISTAS COM O MANTO SAGRADO, CHARLY! ????????#AlcarazÉDoMengão pic.twitter.com/zDN4s9iOno — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

Veja as postagens dos torcedores: