Brasiliense cai nos pênaltis e perde luta pelo acesso à Série C

O Brasiliense está eliminado da Série D do Brasileirão e fora da disputa pelo acesso. Diante de 3.840 torcedores no Estádio Serejão na tarde deste domingo (1°/9), o Jacaré acabou derrotado, nos pênaltis, pelo placar de 3 x 2 (1 x 0 no tempo normal, e 1 x 1 no placar agregado), pelas quartas de final do torneio. Portanto, não disputará as semifinais, e não tem mais chances de acesso à Série C.

A oportunidade era considerada como a chance de ouro da equipe candanga de subir de divisão pela primeira vez em 11 anos. Ademais, em decorrência da falha tentativa de chegar às finais do Candangão 2024, o certame nacional era a última chance de garantir calendário cheio em 2025, com Série D e Copa do Brasil. Agora, este cenário já não é mais possível, e a equipe não terá calendário. O Jacaré já disputou a Série C emcinco oportunidades, mas antes de ser rebaixada para a quarta prateleira nacional, em 2013.

Leia também: Juventus e Roma fazem jogo ruim e empatam sem gols no Italiano

Esta, aliás, independente da eliminação, foi a melhor participação da história do clube amarelo em 8 campanhas. Foi apenas a segunda participação nas quartas de final do torneio na história - a primeira depois de dez anos.

O revés também chega como uma tentativa mal sucedida de tirar o DF da fila de unidades federativas jamais promovidas à terceirona. Junto de Amapá, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia, o Distrito Federal é uma das cinco unidades sem o feito em questão, segundo levantamento do Correio.

Poucos espaços

Ao som de "Vamos subir, 'Nense'", o Brasiliense mostrava energia nos primeiros momentos da partida. Com chegadas sucessivas pelos dois lados do ataque, o time amarelo apostava justamente em Joãozinho e Tobinha, pelas beiradas, para levar perigo à meta de Darley. Pelo meio, no entanto, tinha dificuldades.

O desafio era fechar as lacunas presentes na faixa central do gramado. O problema havia sido justamente o grande inimigo durante a derrota por 1 x 0, no jogo de ida, com gol de Mascote. Com isso, o Retrô também levava perigo. Através da distribuição de jogo de Fernandinho, o time Pernambucano retinha a bola no ataque e somava finalizações. Com 20 minutos de jogo, foram três. O Brasiliense até levava mais perigo, mas sem momentos de muito brilho. Havia muita disputa.

Leia também: Vasco negocia a contratação do meia suíço Maxime Dominguez

Aos 41', o Jacaré finalmente venceu a primeira linha pernambucana. Em jogada pelo lado direito, Rodolfo bateu em direção ao gol e contou com desvio no meio da caminho para abrir o placar: 1 x 0.

Chances para os dois lados

A abertura do placar trouxe crescimento do time mandante na partida. Tobinha esteve perto de fazer o segundo em arrancada pela direita, assim como Tarta, em chute de longe. O Brasiliense teve até mesmo um pênalti marcado, posteriormente anulado pelo VAR.

Já na segunda etapa, o Retrô tinha disposição para correr atrás do prejuízo. Em batida de fora da área, Mascote obriu Kayser a fazer defesa difícil. O Brasiliense também desperdiçou oportunidades, com Netinho e Matheus Batista.

Decisão por pênaltis

Com vitórias magras de cada um dos lados nas duas partidas, a classificação seria decidida nos pênaltis. Na segunda cobrança amarela, Kaio Nunes isolou. Pelo Retrô-PE, Alencar foi impedido por defesa de Matheus Kayser, no canto inferior direito. Darley, no entanto, defendeu a cobrança de Netinho em nome do time de Pernambuco. O visitante, em seguida, acabou mais uma por Kayser, mas era Darley o nome da disputa na marca da cal. Vitória pernambucana por 3 x 2.

Ficha técnica:

Brasiliense 1 (3) x (2) 1 Retrô-PE - jogo de volta das quartas de final da Série D do Brasileirão 2024

Data e hora: Domingo, 1° de setembro de 2024, às 15h30

Local: Estádio Serejão, Taguatinga, Brasília

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Rodolfo (Brasiliense)

Cartões amarelos: Rômulo, Tarta, Gui Mendes e Márcio Duarte (Brasiliense) ; Dankler (Retrô-PE)

Público: 3.840

Renda: R$ 20.785

Brasiliense

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais e Márcio Duarte; Gabriel Galhardo, Tarta e Rodolfo (Gui Mendes); Joãozinho (Kaio Nunes), Gabriel Pedra (Matheus Batista) e Tobinha (João Santos) Técnico: Luiz Carlos Winck

Retrô-PE

Darley; Rennan Siqueira, Dankler, Guilherme Paraíba e Toty; Rômulo (Luizinho), Alencar e Richard Franco; Fernandinho, Franklin Mascote e Richard Franco (Giva) Técnico: Itamar Schülle