Futebol de Cegos: Brasil é superado pela Argentina e cai nas semifinais

Uma das mais importantes marcas estabelecidas pelo futebol de cegos brasileiro acaba de ser quebrada. Nesta quinta-feira (5/9), a equipe verde-amarelo da modalidade na categoria masculina acabou superada pela Argentina, por 4 x 3 na disputa por pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal, válido pela disputa por uma vaga na decisão das Paralimpíadas de Paris-2024.

Enquanto a albiceleste desperdiçou duas cobranças, o Brasil falhou em converter três das seis oportunidades que teve. Foi o craque e camisa 10 brasileiro Ricardinho o responsável por errar a última cobrança.

A derrota brasileira quebra um tabu expressivo. Desde a inserção do futebol de cegos na edição de 2004 da competição, em Atenas, o Brasil havia sido campeão em todas as cinco participações (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020). Aliás, a equipe jamais havia perdido um único jogo sequer. Agora, além de ter o dado quebrado, fica de fora da decisão pela primeira vez.

No princípio do embate, o Brasil tinha maior controle das ações. Na hora de finalizar as jogadas, no entanto, tinha certa dificuldade. A partir daí, o entanto, o confronto se tornou parelho, com muitas bolas presas em disputa nos cantos da quadra. A Argentina era capaz de se impor fisicamente e chegar com perigo, mas sem sucesso. No fim do jogo, os brasileiros desperdiçaram uma oportunidade com Paraná, que arrancou e chegou na cara do gol, mas não conseguiu boa finalização.

Nos pênaltis, Espinillo, Heredia, Oliveira e Fernandez fizeram a favor dos argentinos, enquanto Rio e Padilla perderam. O Brasil foi às redes com Maicon, Nonato e Jardiel. Cassio, Jonathan e Ricardinho não converteram.

"Bati na bola exatamente como treinei. Chutei forte, alto, ela não entrou por um detalhe. Se vai um pouquinho mais para o lado, tinha entrado. Mas, o esporte é assim, né. Tenho na cabeça que todos os grandes jogadores, que já passaram por muitos momentos de glória, tem dias ruins, também. Talvez o meu tenha sido hoje. E aí nós precisamos saber lidar", disse Ricardinho, ao CPB.



"Quando eu entrei, pedi ao Luan (goleiros) que tocasse mais para mim, pois entrei descansado, e tinha a obrigação de tentar mais lances individuais, de ir para o drible e tentar abrir um pouco a defesa deles. Fizemos e tentamos algumas jogadas, mas os caras (Argentina) marcaram muito também. Eles tiveram os méritos deles, é preciso reconhecer isso. Os dois grandes times do torneio se enfrentaram, que é o atual campeão mundial (Argentina) contra o Paralímpico (Brasil) e um deles, obviamente, ia ter que cair", complementou o camisa 10.

Agora, a Canarinho volta a campo às 12h30 de sábado (7/9), para enfrentar a Colômbia na disputa pela medalha de ouro. O rival sul-americano perdeu para a França nas semifinais. Curiosamente, o Brasil já havia vencido os anfitriões na caminhada até a eliminação.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

