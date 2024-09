Cristiano Ronaldo chega ao gol 900 da carreira profissional no futebol

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo looks on during the UEFA Nations League group A football match between Portugal and Croatia at the Luz stadium in Lisbon on September 5, 2024. (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP) - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Jogador com o maior número de marcas pessoais na história recente do futebol mundial, Cristiano Ronaldo adicionou mais um expressivo feito no currículo profissional. Na tarde desta quinta-feira (5/9), o atacante de 39 anos comemorou o gol 900 na carreira. O tento foi anotado no duelo da seleção de Portugal contra a Croácia, pela Liga das Nações, e rompe mais uma casa de centena na corrida para alcançar a milésima bola na rede.

Maior artilheiro em atividade no futebol mundial, o craque português alcançou o feito em 1.238. O desempenho lhe dá uma média de 0,72 gols por partida. A marca de Cristiano Ronaldo foi construída com as camisas de Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Portugal (131), Al Nassr (68) e Sporting (5) ao longo de 23 temporadas oficiais. Na contagem atual, quem está mais próximo de CR7 é Lionel Messi, com 838.



O pé direito foi a "ferramenta de trabalho" mais utilizada por Cristiano Ronaldo para colocar a bola na rede. De acordo com levantamento do ge.globo, o português anotou 575 gols dessa maneira. A canhota rendeu outros 172 tentos. Típico jogador de finalização, o craque converteu 604 chances dentro da grande área. Chama a atenção o aproveitamento em outro atributo consagrado pelo jogador: ele acertou 64 tentativas de cobranças de falta.

No ritmo atual, Cristiano Ronaldo precisaria de, aproximadamente, três temporadas para sonhar com o gol de número 1.000. O contrato do astro português com o Al Nassr tem validade até junho de 2025. Ou seja, CR7 precisaria renovar o vínculo com os sauditas ou encontrar um novo clube para manter a caminhada por mais uma marca como profissional. "Quero colocar o nível mais alto: logo vou bater 900 gols e, depois, vou bater 1.000. Quero chegar aos mil gols", prometeu, em vídeo no YouTube.

Gols por clube

Sporting: 5 gols (31 jogos)

Manchester United: 145 gols (346 jogos)

Real Madrid: 450 gols (438 jogos)

Juventus: 101 gols (134 jogos)

Al-Nassr: 62 gols (68 jogos)

Seleção de Portugal: 131 gols (213 jogos)