Voo com novo reforço do Corinthians é o mais monitorado do mundo

Extremamente ansiosa para receber o reforço mais badalado da temporada 2024, a torcida do Corinthians está marcando de perto o holandês Memphis Depay. Até mesmo no deslocamento do jogador ao Brasil. Em rota para se apresentar ao clube em São Paulo, o atacante recém-contratado pelo alvinegro está sendo "acompanhado" pelos corintianos, a ponto de o voo com o atleta ser o mais monitorado do mundo nesta terça-feira (10/9).

Contratado nos primeiros dias de setembro, Memphis realizou exames médicos na Holanda ao longo do fim de semana. Com tudo certo na bateria preventiva, o jogador assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Após os trâmites da papelada serem finalizados, o reforço iniciou a caminhada para sair da Europa e desembarcar em São Paulo. A expectativa fez torcedores do clube descobrirem o número do voo para seguí-lo de perto.

De acordo com dados da plataforma Flight Radar 24, o jato executivo Gulfstream G550 ocupa o topo do ranking de monitoramento. Nos momentos de maior procura, o voo chegou a ser acompanhado por mais de sete mil pessoas. A reportagem do Correio checou o panorama no início da noite desta terça-feira (10/9), quando mais de cinco mil torcedores do alvinegro seguiam de perto a localidade de Memphis.

O atacante holandês embarcou em Rotterdam às 22h30 no horário local (17h30 em Brasília) para encarar um deslocamento de mais de 11 horas até São Paulo. O desembarque do jogador do Corinthians no aeroporto de Guarulhos está previsto para ocorrer às 4h26 desta quarta-feira (11/9). Existe a expectativa de os torcedores do clube paulista promoverem um "AeroMemphis" para receber o reforço.

De toda forma, não será preciso madrugar e ir ao aeroporto de Guarulhos para ver o reforço do Corinthians de perto. O holandês estará presente na Neo Química Arena para assistir o jogo do Corinthians contra o Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador deve descer no gramado da casa alvinegra para ter o primeiro contato com os torcedores do clube.