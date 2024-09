Copa do Mundo de Futsal: Brasil vence a Cróacia por 8 x 1 e se classifica

O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Com a vitória verde-amarela conquistada sobre a Croácia pelo placar de 8 x 1, nesta terça-feira (17/9), no Complexo Esportivo de Bukhara, em solo uzbeque, a seleção chegou ao total de seis pontos e garantiu a vaga antecipada às oitavas de final. Os gols foram marcados por Pito (2x), Dyego, Marcel (2x), Neguinho e Arthur (Brasil); e Marinovic (Croácia).

Depois de também vencer a segunda na competição (10 x 5 contra Cuba), a Tailândia, próximo adversário dos brasileiros na fase de grupos, foi a outra equipe a garantir a classificação. Portanto, tanto Cuba quanto Croácia aguardam por uma chance para avançar como um dos quatro melhores terceiros colocados.

Agora, o Brasil volta à quadra para enfrentar o rival asiático na próxima sexta-feira (20/9), às 9h30, pelo horário de Brasília, válido pela terceira rodada da fase inicial. O embate decidirá o líder do Grupo B. Já o adversário nas oitavas de final, no mesmo horário de terça-feira (24/9), será o terceiro colocado dos grupos A, C ou D.

Primeiro tempo pegado

A seleção croata dificultava com êxito o jogo brasileiro. Durante os primeiros cinco minutos, a pressão europeia na marcação não permitia que o Brasil saísse jogando de forma confortável em direção ao ataque. Com muitas trocas de passe na defesa e tentativas mal sucedidas de Pito em fazer o pivô no ataque, o embate era mais truncado do que qualquer outra coisa. Apesar de encaixar a marcação com êxito, a Croácia deixava a bola nos pés do time verde-amarelo.

Foi então que o melhor jogador do mundo apareceu para mudar o cenário. Aos 13', com um rápido giro sobre a marcação e um forte chute de direita, Pito venceu o goleiro Primic para abrir o placar: 1 x 0. Dois minutos depois, o próprio pivô brasileiro, no entanto, falhou na marcação ao deixar de acompanhar Marinovic. Depois de receber bola pelo alto de Kustura, o ala, sozinho, avançou e tirou de Willian para empatar: 1 x 1.

Abertura da porteira

O gol marcado pela Croácia gerou confiança. Com passes trocados rapidamente e marcação ainda mais ferrenha, os croatas mostravam ímpeto para estragar a festa brasileira. No entanto, a expulsão de Kujara após cotovelada em Dyego deu nova chance ao Brasil. Por ter cometido a sexta falta, o time europeu deu ao pentacampeão a chance de cobrar um tiro livre direto. Na bola, o próprio capitão brasileiro fez o segundo: 2 x 1.

A vantagem 'abriu a porteira' em nome do time de Marquinhos Xavier. Mais solto e diante de uma marcação já mais fragilizada e menos estruturada do adversário, marcou mais duas vezes antes do fim da primeira parcial. Marcel marcou o terceiro, e Neguinho o quarto, para encerrar a primeira parcial com 4 x 1.

Com a Croácia cambaleante, o Brasil aproveitou para esticar o placar e rodar a equipe em quadra para descansar o plantel. Em jogada trabalhada, Marcelo fez o segundo dele para colocar o marcador em 5 x 1. Com jogada individual, Pito também fez o segundo dele: 6 x 1. O sétimo foi anotado por Arthur, em outro esforço solo. Depois de receber de Pito, Rafa, mesmo puxado, finalizou em gol para fechar a vitória brasileira: 8 x 1.

Ficha técnica:

Brasil 8 x 1 Croácia - segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 12h

Local: Complexo Esportivo de Bukhara, Boukhara, Uzbequistão

Gols: Pito (2x), Dyego, Marcel (2x), Neguinho, Arthur e Rafa (Brasil); e Marinovic (Croácia)

Cartão vermelho: Marko Kujara (Croácia)

Brasil

Pito (Ferrão), Dyego (Neguinho), (Valério), Marcel (Arthur), Marlon (Rafa) e Willian (Guita)

Croácia

Peric, Marinovic (Kustura), Jelovcic, Cekol e Primic

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Sítio que Zé Love cederá a Neymar conta com lago e árvores exóticas

Sítio que Zé Love cederá a Neymar conta com lago e árvores exóticas Esportes Memphis já tem data para estrear no Corinthians

Memphis já tem data para estrear no Corinthians Esportes Real Madrid x Stuttgart, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Real Madrid x Stuttgart, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30 Esportes STJD decide denunciar árbitro de Fluminense x São Paulo

STJD decide denunciar árbitro de Fluminense x São Paulo Esportes Sforza enaltece espírito do Vasco na temporada: ‘Luta até o final dos jogos’

Sforza enaltece espírito do Vasco na temporada: ‘Luta até o final dos jogos’ Esportes Após deixar a Band, Mauro Beting tem data de estreia confirmada em outra emissora