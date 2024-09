Endrick faz primeiro gol na Champions em vitória do Real Madrid

O primeiro dia da fase de liga da Uefa Champions League, a Liga dos Campeões, presenteou o torcedor brasileiro com a estrela do atacante Endrick. O homem-gol nascido no Distrito Federal brilhou e precisou de apenas 10 minutos em campo para marcar o primeiro dele com a camisa blanca na principal competição interclubes do mundo. Nesta terça-feira (17/9), doze equipes estiveram em campo na disputa das seis primeiras partidas da primeira fase.

O principal destaque ficou justamente com a vitória do atual campeão do torneio, o Real Madrid. Diante da torcida blanca no Santiago Bernabéu, o time Merengue derrotou o atual vice-campeão alemão Stuttgart, pelo placar de 3 x 1. O ponto alto do triunfo foi o gol marcado pelo brasiliense. Dos pés dele saiu o terceiro gol madridista, já durante os acréscimos. Com a bola dominada, o atacante armou contra-ataque e bateu de fora da área para encontrar o canto do goleiro Nubel.

A bola na rede chega em um momento de altos e baixos para o jogador do Distrito Federal. Desde que chegou, em julho, Endrick tem passado mais tempo no banco de reservas do que dentro de campo. Apesar disso, mostra aproveitar os minutos que tem.

Em cinco jogos, balançou as redes duas vezes. Com a camisa da Seleção Brasileira, esteve de fora contra o Equador e jogou diante do Paraguai, mas não marcou. Fora dos gramados, o homem-gol de 18 anos anunciou, por meio das redes sociais, na última segunda-feira (16/9), que se casou com a namorada e influencer digital Gabriely Miranda, de 21.

"Na primeira chance que tive, pude dar um passe pro Vini, e na outra, tive a oportunidade de finalizar e agradeço muito a Deus pelo gol. Estou bem tranquilo, muito feliz, porque todo o grupo me apoiou muito, assim como a comissão técnica, o estafe. Isso é muito bom, pois tenho pouco tempo aqui, mas estou muito feliz e trabalhando bastante. É isso o que sempre vou fazer", disse ele, à TNT Sports.

"Eu estou aqui, e se Deus quiser vou ajudar a ganhar títulos. Nós (ele e Mbappé) viemos para ajudar a ganhar títulos, pois todos sempre querem ganhar mais. Em todos os campeonatos, vamos fazer o máximo para ganhar. Hoje, pude estrear e fazer um gol", acrescentou Endrick.

A vitória do time espanhol também contou com a assinatura de Mbappé. O atacante francês recém chegado do PSG marcou o primeiro com a camisa do clube na principal competição interclubes do continente.

Em relação aos outros brasileiros, Rodrygo teve boa atuação, com direito a assistência para o gol de Mbappé. Vini Jr, mesmo com uma bola no travessão, foi mais discreto. Éder Militão esteve em campo apenas durante a segunda etapa.

Outros jogos

O confronto mais aguardado da diária ficou com o encontro entre Milan e Liverpool. De virada, o time inglês derrotou os italianos por 3 x 1, em San Siro. Os Rossoneri foram os responsáveis por abrir o placar com gol do estadunidense Pulisic. Em duas situações de bola parada, porém, o time de Anfield virou o jogo. Primeiro, Konaté venceu disputa no alto para empatar. Em seguida, o capitão Van Djik foi quem fez o segundo, também de cabeça.

O terceiro foi marcado pelo meio-campista húngaro Szoboszlai. O embate em questão é um clássico europeu. Milanistas e Reds já se encontraram em duas finais do torneio. Em 2005, vitória inglesa. Em 2007, título italiano. São, aliás, o segundo e o terceiro donos de mais taças da competição, com sete e seis, respectivamente, atrás apenas do Real Madrid.

A vitória mais expressiva, entretanto, ficou com o Bayern de Munique. Na Allianz Arena, o time bávaro venceu o Dinamo Zagreb, da Croácia, por 9 x 2. Com quatro gols marcados, Harry Kane chegou a 33 bolas na rede no torneio e ultrapassou Wayne Rooney como o inglês com mais tentos anotados na história da Champions. O ex-atacante do Manchester United marcou 30 vezes. Raphael Guerreiro, Olise (2x), Sané e Goretzka também marcaram em nome do time alemão.

Em Lisboa, o Sporting superou o Lille pelo placar de 2 x 0. Autor de um dos gols, o atacante sueco Viktor Gyokeres chegou ao montante total de nove gols em sete partidas pelo clube português. Mais cedo, Juventus e Aston Villa também venceram. O time italiano derrotou o PSV, da Holanda, por 3 x 1, em Turim, na estreia do treinador ítalo-brasileiro Thiago Motta. Na Suíça, o Aston Villa venceu o Young Boys por 3 x 0, no retorno do time inglês à Champions depois de 41 anos de ausência.

