Torneio de pré-temporada da NBB será disputado em Brasília, com seis equipes

A Liga Nacional de Basquete revelou nesta quarta-feira (25/9) mais detalhes sobre o Torneio de Abertura NBB. Entre 29 de setembro e 4 de outubro, o Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, recebe seis equipes para a competição que serve como preparação para o início da temporada 2024/25. Os times foram dividos em duas partes, o Grupo A conta com Flamengo, Brasília e Botafogo e o Grupo B é integrado por Minas, Vasco da Gama e Caxias do Sul.

Esta é a primeira edição do torneio pré-NBB e começa 13 dias antes d Correio Braziliense o campeonato nacional, que terá o arremesso inicial em 12 de outubro. Os três primeros dias de competição serão para as disputas da primeira fase, na qual os três times de cada grupo jogarão entre si para definir as colocações.

Em seguida, as duas equipes com melhores resultados de cada chave se enfrentam na semifinal enquanto os terceiros colocados disputam o quinto lugar, em 3 de outubro. Nas semifinais, o primeiro do grupo A terá como adversário o segundo do B e vice-versa. A final e a briga pelo terceiro lugar acontecem em 4 de outubro

O desenvolvimento do Torneio de Abertura NBB fez com que todos os times da liga nacional tivessem a chance de ter uma disputa de pré-temporada. Isso porque, além das seis equipes que tem compromisso em Brasília, Fortaleza BC/CFO, Unifacisa, Pato Basquete e União Corinthians estarão em Corrientes, na Argentina, para jogar a Interligas Adulto.

Os outros times que fecham a tabela da NBB, Corinthians, Sesi Franca, Mogi Basquete, Paulistano CORPe, Pinheiros, Farma Conde/São José Basketball e São Paulo, estão em atividade desde agosto pelo Campeonato Paulista.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

