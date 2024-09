Brasília receberá Torneio de Abertura da temporada 2024/2025 do NBB

Casa do Brasília, o Ginásio Nilson Nelson será sede do Torneio de Abertura da temporada do NBB - (crédito: Matheus Martins Maranh..o)

A capital do país receberá um aquecimento para a temporada de 2024/2025 do Novo Basquete Brasil. O Correio Braziliense apurou que a Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, será sede do Torneio de Abertura da competição entre seis times da elite nacional. A tendência é de que o hexagonal seja disputado a partir do próximo dia 27 e termine em 2 de outubro, ou seja, 10 dias antes da rodada de abertura do NBB.



Patrocinadora oficial da liga nacional, a Caixa deve ter os naming rights da competição de abertura do calendário em parceria com a Secretaria de Esporte do DF. Seis times estão convidados para o evento no Distrito Federal: o anfitrião Brasília; os cariocas Flamengo (atual vice-campeão brasileiro), Vasco e Botafogo; o gaúcho Caxias e o mineiro Minas. O sexteto deve se enfrentar entre si nas datas reservadas.

O Torneio de Abertura será a entrada para o banquete principal do basquete no país. No último dia 28 de agosto, o departamento técnico do NBB divulgou a tabela da temporada. Único representante candango, o Brasília tem estreia agendada para 12 de outubro contra o Minas Tênis Clube, às 18h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A primeira exibição em casa será em 23 de outubro contra o São José, na Arena BRB Nilson Nelson.

Duas partidas abrirão oficialmente a temporada em 12 de outubro. Flamengo e Vasco serão os protagonistas do Clássico dos Milhões no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, às 17h. No mesmo dia e horário, o Pinheiros receberá o Pato Branco, no Ginásio Poliesportivo Villaboim. Atual campeão do NBB, o Franca iniciará a defesa do título brasileiro em 15 de outubro contra o Minas Tênis Clube, no Pedrocão.

Além do Torneio de Abertura na próxima semana, Brasília hospeda outro evento de basquete nesta semana. O Parque da Cidade é o palco da terceira etapa do NBB Trio neste fim de semana. No total, 16 equipes vão se enfrentar nas respectivas chaves, com os dois primeiros colocados avançando para disputa das quartas de final, semifinal e final.