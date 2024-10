Flamengo é o clube que mais troca técnicos no mundo; veja lista

A vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, nos minutos finais da partida válida pelo Campeonato Brasileiro no último domingo (29), não mudou os planos da diretoria do Flamengo, que optou pela demissão do técnico Tite. Com isso, o rubro-negro isolou-se ainda mais como o time no mundo que mais teve treinadores entre os 60 de maior valor de mercado, com 15 profissionais nos últimos cinco anos, segundo levantamento do “Bolavip”.

A pesquisa considerou os 60 clubes com elenco mais valiosos, de acordo com o site especializado Transfermarkt (entre eles, apenas dois brasileiros, Flamengo e Palmeiras). Todos os técnicos destes times desde 2019 foram registrados, inclusive interinos, e o Rubro-Negro aparece com ‘vantagem’ de cinco treinadores em relação a três equipes que vêm a seguir na lista: o francês Olympique de Marselha, o saudita Al-Hilal e o turco Fenerbahçe.

Assim, veja o top-10 em número de técnicos nos últimos cinco anos:

1º – Flamengo (BRA) – 15 técnicos

2º – Olympique de Marselha (FRA) – 10 técnicos

3º – Al-Hilal (ARA) – 10 técnicos

4º – Fenerbahçe (TUR) – 10 técnicos

5º – Leicester (ING) – 9 técnicos

6º – Valencia (ESP) – 9 técnicos

7º – Chelsea (ING) – 8 técnicos

8º – Tottenham (ING) – 8 técnicos

9º – Nottingham Forest (ING) – 8 técnicos

10º Everton (ING) – 8

Os cinco times com menos trocas

No entanto, cinco clubes não trocaram de treinador desde 2019. São eles: Atalanta (ITA), Atlético de Madri (ESP), Brentford (ING), Real Sociedad (ESP) e Manchester City (ING). Entre estes, o que está há mais tempo no comando é Diego Simeone, do Colchonero. O argentino está desde o final de 2011 no time de Madrid ou seja, contabilizando mais de 4.600 dias de trabalho.

Média de técnicos por time

Em média, os 60 times tiveram 5,4 treinadores no período analisado. Quinze equipes tiveram até três, entre elas o Arsenal, Real Madrid, Liverpool e Inter de Milão, clubes que tiveram resultado esportivo considerável nos últimos cinco anos.

Único brasileiro na lista, além do Flamengo, o Palmeiras aparece na 28° posição, com seis trocas desde 2019.