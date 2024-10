Cruzeiro terá elenco reforçado com retornos importantes nos próximos dias

Fernando Diniz ainda não venceu com a camisa do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Fernando Diniz concedeu folga aos jogadores do Cruzeiro até a próxima segunda-feira. Ele acredita que o elenco pode aproveitar esse período para descansar, e espera contar com reforços importantes já na próxima semana para iniciar os treinamentos durante a Data-Fifa.

No ataque, Rafa Silva está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito. Ele já começou os trabalhos de fisioterapia e preparação física, e deve estar disponível em breve, reforçando o setor ofensivo.

Com o retorno de Rafa Silva, ele se torna uma alternativa a Kaio Jorge no ataque, enquanto Gabriel Veron e Lautaro Díaz devem seguir nas pontas. Barreal, por sua versatilidade, pode atuar tanto nas pontas quanto na armação do meio-campo.

Outra possível novidade para Diniz é o retorno do meia Vitinho. O jovem jogador está afastado há três semanas devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, mas pode voltar a ser opção ainda em outubro, dependendo de sua evolução física.

O Cruzeiro terá um período importante para se preparar, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Copa Sul-Americana. O time precisa retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, já que o último triunfo ocorreu em 1º de setembro, na 25ª rodada. Naquele domingo, o time foi avassalador, superando o Atlético-GO por 3 a 1 e mantendo o retrospecto que era invicto no estádio pelo Campeonato Brasileiro, diante de mais de 55 mil pessoas.

Foco do Cruzeiro nas semifinais da Sul-Americana

Além disso, o clube já foca nas semifinais da Copa Sul-Americana, que começam este mês. No dia 23/10 o Cruzeiro vai enfrentar o Lanús, da Argentina, às 19h (de Brasília), no Mineirão. O jogo de volta será no Estádio Ciudad de Lanús, no dia 30/10, no mesmo horário. Os outros clubes classificados para as semifinais são o Corinthians e o Racing, da Argentina.

Por fim, Fernando Diniz ainda busca sua primeira vitória à frente do Cruzeiro, com dois empates e uma derrota até o momento.

