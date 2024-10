Igor Jesus vibra por estreia positiva na Seleção: "Sonho de criança"

Igor Jesus marcou o primeiro no fim do primeiro tempo. Nos últimos minutos da partida, companheiro Luiz Henrique garantiu a virada verde a amarela - (crédito: Rodrigo Arangua/AFP)

Igor Jesus teve uma estreia dos sonhos com a camisa da Seleção Brasileiro. Convocado pela primeira vez para a sequência de jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo contra Chile e Peru, o atacante do Botafogo mostrou faro de gol e marcou um dos tentos no compromisso diante dos chilenos. O jogador, inclusive, demonstrou expectativa para seguir mostrando serviço no duelo frente aos peruanos, na próxima terça-feira (15/10), em Brasília.

Escolhido para conceder entrevista coletiva ao lado do companheiro de clube Luiz Henrique - autor do outro gol da vitória de virada diante do Chile -, Igor Jesus não escondeu o sorriso em nenhum momento. A cada pergunta, fazia questão de ressaltar a importância de aproveitar a oportunidade não apenas com bolas na rede, mas também se encaixando no estilo de jogo de Dorival Júnior.

"Muito feliz pela noite que eu vivi estreando pela Seleção com gol e vitória. É gratificante e um sonho de criança. É somente agradecer Deus. É continuar trabalhando para dar muita alegria ao torcedor brasileiro", pontuou o atacante. Ainda não há indícios se o atacante terá nova chance como titular no Estádio Nacional Mané Garrincha ou se dará espaço para o técnico Dorival Júnior testar novas opções.

Para o botafoguense, quem entrar vai corresponder aos pedidos do técnicos e necessidades gerais da equipe. No entanto, ele ressaltou as próprias qualidades para seguir como titular. "Desde o meu primeiro dia, o Dorival tem conversado bastante comigo. Ele me passou confiança e não era para fazer nada diferente do que faço no Botafogo. Ele optou por mim porque me encaixo no estilo de jogo dele. Sou agressivo na marcação, ataco os espaços e seguro bem a bola na frente. Ele disse que estava faltando um pouco disso. Sempre irei procurar fazer isso", explicou. Veja outras respostas:

Adaptação na volta ao Brasil

Voltei ao Brasil porque eu queria competir. Na Arábia, não tinha essa competição. O grupo do Botafogo me passa muita confiança e me fez me adaptar rápido. Já vinha me preparando a muito tempo. Sabia do meu potencial e que poderia chegar à Seleção. Ter resultado rápido é fruto do meu trabalho e dos meus colegas, que tem me ajudado muito. Quero crescer cada vez mais para representar meu país mais vezes.

Proximidade com Dragon Ball

Desde a minha infância, sempre gostei de Dragon Ball. Ficávamos na sala assistindo. Ter essa oportunidade de fazer gols e comemorar dessa forma foi como sempre quis. Vou dar continuidade. O pessoal está gostando e se identifica bastante comigo.

Jogar com estádios lotados

Fico muito feliz de ter essa oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença. Sabemos o quanto o torcedor nos apoio e nos passa confiança. Desde quando eu voltei ao Brasil, tinha essa vontade de sentir esse clima do estádio lotado e o torcedor ao nosso favor. Fico muito feliz de ter essa oportunidade.

Jogada do gol contra o Chile

Semana passada, nós treinamos muito esse movimento de ataque ao espaço. A primeira oportunidade que tive de tomar a frente do zagueiro não pensei duas vezes. O Savinho é muito bom no mano a mano. Como tenho o dom de atacar espaço, eu sempre tento fazer isso. Fizemos muito bem e colocamos em prática. Isso nos fez ter o resultado positivo.

Gols sofridos de bola aérea

Temos defensores muito bons. São jogadores super bem nas bolas aéreas. Temos total confiança neles. Temos crescido bastante nos últimos jogos, ficando com a bola e atacante o adversário. O Dorival tem jogadores de qualidade para tomar conta do meio. Quem tiver melhor, ele vai colocar. Estamos focados. Vai ser um jogo difícil contra uma equipe que vem crescendo. Temos mais dois dias para preparar e fazer um ótimo jogo.

Início em Cuiabá

Eu saí de Cuiabá muito cedo. Isso me amadureceu mais rápido. Estar longo dos meus pais e próximo do clube, focado no meu futuro. Desde o começo, isso me fez pensar no que eu seria no futuro. Quis me preparar bem para alcançar meu objetivo de ser jogador. Viver momentos como esse é gratificante. É melhorar meu rendimento no Botafogo e quando eu voltar à Seleção. No jogo, tem o juiz, independentemente do adversário ser agressivo ou não. O Peru é um time que vem crescendo a cada jogo e tem qualidade. Estamos nos preparando bem para que possamos fazer o resultado que é muito importante.

Já se sente adaptado?

Desde quando eu cheguei ao Botafogo, antes de assinar o contrato, sabia que lá tem jogadores de muita qualidade na minha posição. Eles me receberam muito bem e passaram a experiência dele. Me fez me sentir em casa. Isso me passa mais confiança. Acontece de dar bons resultados e fazer grandes jogos. A Seleção sempre teve grandes centroavantes. Ter essa oportunidade de fazer um grande trabalho aqui e dar alegrias ao povo brasileiro é gratificante. A cada oportunidade que eu tiver, irei fazer o meu melhor.

Quais características são o diferencial?

Desde quando eu cheguei à Seleção, tenho me sentido muito bem. O Dorival entende meu estilo e eu proporciono muito coisa de atacar espaço, fazer pivô. Não sei o que vai acontecer daqui a dois anos. Enquanto tiver a oportunidade, vou me preparar bem. Se eu tiver a oportunidade, quero fazer um grande Mundial e ajudar minha equipe da melhor forma.

Como manter a regularidade?

É a forma de como jogar. Foi uma postura diferente, por ter dois jogadores no meio de dois zagueiros. Isso ajudar para segurar e gerar espaço para o Rodrygo e o Savinho. Como temos jogadores de qualidade, com essa qualidade do um contra um, vamos manter a mesma linha para ter grandes resultados. Manter a regularidade é trabalhar no jogo e no treinamento. Temos que seguir uma linha. Iremos nos manter assim para que possamos seguir sempre vertical e buscando o gol.

Saiba Mais Esportes Em divergência à CBF, Governo quer proibir bets credenciadas no Rio

Em divergência à CBF, Governo quer proibir bets credenciadas no Rio Esportes Estêvão explica opção pelo Chelsea e se pensou em ficar por mais tempo no Palmeiras

Estêvão explica opção pelo Chelsea e se pensou em ficar por mais tempo no Palmeiras Esportes Em jogo com protagonismo do VAR, Botafogo-SP e Operário-PR empatam