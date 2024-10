Primeiro treino da Seleção no Bezerrão foca em desmontar as retrancas

Treino em campo reduzido encerrou a primeira atividade do Brasil no Bezerrão neste sábado - (crédito: Victor Parrini/CB.DA Press)

O primeiro trabalho com bola da Seleção Brasileira na passagem pelo Distrito Federal teve um propósito claro: furar retrancas. Principal dificuldade do time verde-amarelo nos últimos compromissos, o fundamento recebeu atenção especial do técnico Dorival Júnior visando o jogo de terça-feira (15/10), contra o Peru, no Estádio Nacional Mané Garrincha, às 21h45.

A dinâmica do treinamento de mais de uma hora deste sábado (12/10), no Estádio Bezerrão, no Gama, foi centrada em campo reduzido. Nos três trabalhos específicos, Dorival Júnior misturou o grupo e ficou em toques rápidos na bola para romper espaços de defesas compactas. O Peru deve se apresentar justamente dessa maneira para tentar levar pontos de Brasília para casa.

Não houve esboço de um provável time titular para atuar diante dos torcedores brasilienses no Estádio Nacional Mané Garrincha. No entanto, alguns jogadores apenas observaram os companheiros. Autor de um dos gols da vitória diante do Chile, Igor Jesus apenas observou o trabalho com bola. Abner Vinicius, Danilo, Raphinha e Rodrygo também ficaram de fora em alguns trabalhos.

Mesmo suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o meio-campista Lucas Paquetá treinou normalmente com os demais companheiros. O jogador do West Ham deve seguir nas atividades de domingo (13/10), no Bezerrão, e de segunda-feira (14/10), no Mané Garrincha, para auxiliar no preparo do grupo. Convocado justamente para a vaga, o cruzeirense Matheus Pereira demonstrou desenvoltura.

Em vários momentos, Dorival Júnior fez questão de paralisar os trabalhos para corrigir erros com os jogadores. Conversas com os auxiliares técnicos e o coordenador Juan também fizeram parte do cronograma de ajustes para ajudar a Seleção Brasileira a encontrar o melhor futebol. O treinador, inclusive, está revivendo experiências no Bezerrão. Em 1998, quando defendia o Botafogo-SP, o então volante marcou um gol no estádio em partida contra o Gama.

Foi uma atividade tranquila na casa do Gama, mas houve momento de “tensão” durante a segunda atividade em campo reduzido. Endrick tinha a bola dominada, costurou a defesa, mas desabou no campo após Gerson deixar o braço. Pôde-se ouvir um grito do brasiliense, prontamente auxiliado e sem sequelas físicas e rusgas com o o meia flamenguista.

Na reta final do treinamento, algumas crianças tiveram acesso à beira do gramado do Bezerrão para participarem de uma ação social promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Igor Jesus, Gerson, Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá estavam entre os nomes mais aclamados pelo público mirim. Os jornalistas puderam registrar imagens nos 15 minutos iniciais da atividade e trabalho finalização.