Saiba quem é Cbum, campeão que anunciou aposentadoria do fisiculturismo

Chris Bumstead, conhecido como Cbum, anunciou com lágrimas a aposentadoria, aos 29 anos de idade, após vitória no concurso Mr. Olympia — principal competição de fisiculturismo do mundo — no domingo (13/10).

Em junho deste ano, nasceu a primeira filha do competidor canadense. Cbum diz que é o momento de encerrar a carreira para aproveitar a família. Em discurso, agradeceu todo o apoio recebido, principalmente do treinador, equipe, amigos e família. A notícia foi uma surpresa aos fãs, que esperavam mais tempo de carreira para Cbum.

"Sinto muito que será minha última vez aqui, mas não será a última vez que me verão. Eu espero que vocês tenham aprendido algo com a minha jornada, e não foi apenas sobre vencer. A mentalidade de campeão significa não desistir nunca e apenas aproveitar o momento", declarou Cbum.

O fisiculturista competiu oito vezes o Mr. Olympia, estrando em 2017 quando ficou na 2º colocação. Em 2019, conseguiu ser o ganhador da edição e, desde então, ficou em primeiro lugar nos anos seguintes.

"Este é o momento que visualizei por meses, só de pensar nisso fiquei emocionado. 6 anos juntos, 6 Olimpíadas, 6 troféus, sair do palco pela última vez, abraçar o amor da minha vida, deixar meus ombros caírem e dizer que conseguimos. Sim, vencer é incrível, mas poder compartilhar a jornada com alguém que você ama, que te vê e te aceita completamente, é muito melhor.", disse em uma publicação compartilhada no Instagram, onde aparece junto à esposa.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

