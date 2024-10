Segundinha 2024: Decisão e classificados à elite em 2025 estão definidos

A decisão da Segundinha 2024 está definida. Após derrotarem Taguatinga e SESP Brasília, respectivamente, Legião e Sobradinho farão a final da divisão de acesso do futebol do Distrito Federal. O embate está marcado para acontecer às 10h30 do próximo sábado (26), no estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, localizado no Gama. Por terem se classificado à final, ambas as equipes, por consequência, estão garantidas na disputa do Candangão 2025.

O Sobradinho se aproxima de selar uma campanha dourada. Invicto durante os nove jogos já realizados até aqui na competição, o Leão da Serra estufou as redes adversárias em 29 oportunidades. Os últimos três gols foram marcados no último domingo (20), contra o antigo Samambaense.

No Defelê, na Vila Planalto, Gilvan, Medeiros e Paranhos marcaram em nome do alvinegro candango. A classificação à final dá ao Sobradinho a chance de voltar a vencer o título da divisão de acesso pela primeira vez desde 2003. No total, são duas conquistas, além de outras quatro da primeira divisão. Ademais, a equipe confirma o retorno à elite depois de três anos de ausência. Em 2021, acabou rebaixado com apenas um ponto.

Para o Legião, o retorno será ainda mais impactante. A participação na elite será a primeira em 10 anos. Em 2014, o Leão do Rock acabou rebaixado com uma vitória, quatro empates e seis derrotas. Ou seja, sete pontos de 33 possíveis.

Agora, porém, retorna após garantir classificação suada diante do favorito Taguatinga. O Águia, líder e invicto na primeira fase, cedeu amargo empate por 1 x 1 diante do time laranja. Mesmo com o mando de campo no jogo de volta, contudo, acabou superado por 1 x 0. Para o Legião, a primeira vitória em quatro partidas. Para o Taguatinga, o primeiro revés em todo o campeonato.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

