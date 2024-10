Trezentos e sessenta e nove dias depois: Neymar volta a jogar futebol

Exatos 369 dias depois, Neymar voltou a jogar uma partida de futebol. Durante a vitória por 5 x 4 do Al-Hilal, da Arábia Saudita, diante o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira (21/10), o craque brasileiro pisou em campo novamente aos 31 minutos da segunda etapa. Chamado pelo português Jorge Jesus para o aquecimento depois do intervalo, o camisa 10 substituiu o árabe Nasser Al-Dawsari. O confronto aconteceu pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

Esperança de melhores dias para a Seleção Brasileira, a volta do atacante revelado pelo Santos era extremamente aguardada, sobretudo pelo público verde-amarelo. Além da falta que faz no âmbito técnico do esporte, a ausência do maior artilheiro da história da Canarinho em jogos oficiais (79 gols) na equipe de Dorival Júnior é frequentemente mencionada em decorrência da má fase.

Sem um substituto direto, o Brasil passou a sofreu nas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. As derrotas para Argentina e Colômbia custaram o trabalho de Fernando Diniz. Com Dorival, a Seleção começou bem, mas também teve dificuldades para convencer nas Eliminatórias e na própria Copa América, onde acabou eliminado nas quartas de final, pelo Uruguai. Agora, a expectativa é que o craque esteja à disposição para enfrentar Venezuela e a própria Celeste, na próxima Data Fifa, marcada para novembro.

Em campo durante 26 minutos nesta segunda-feira, Neymar esteve perto de estufar as redes. Cerca de dez minutos depois de ser inserido na partida, o brasileiro tabelou com o sérvio Mitrovic na entrada da área rival. Com a perna esquerda, justamente a da lesão, o atacante, além de acertar o alvo, obrigou o goleiro Neisa a fazer difícil intervenção. O lance em questão foi o de maior expressividade de Neymar durante o aguardado retorno.

O retorno do ex-jogador do Paris Saint-Germain aos gramados acontece mais de um ano depois da grave lesão no joelho. No dia 17 de outubro de 2023, durante a derrota por 2 x 0 para o Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 brasileiro se chocou com o meia De La Cruz, do Flamengo, e torceu o joelho ao pisar no gramado. Além do problema no LCA, o atacante ainda sofreu com a ruptura de um menisco.

Vitória apertada

Para chegar à vitória por 5 x 4, o time azul da Arábia Saudita viveu certos momentos de sofrimento. Com o embate bem emparelhado até metade da primeira etapa, o Al-Hilal tentava apostar nas estrelas egressas do futebol europeu para tomar a dianteira. Depois de criar volume ofensivo, o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi acertou um chute de fora da área para abrir o placar, aos 26'.

Treze minutos depois, o Al-Ain se aproveitou de sobra em escanteio ofensivo e empatou com o centroavante Rahimi, de dentro da pequena área. Nos acréscimos, porém, a equipe de Neymar soube, finalmente, converter as excessivas chances criadas. O português João Cancelo colocou a bola na cabeça do sérvio Milinkovic-Savic para fazer o 2 x 1, aos 47'. Três minutos depois, Salem Al-Dawsari fez o terceiro.

Na segunda etapa, a fragilidade de ambos os sistemas defensivos chamava a atenção. Mesmo com a vantagem no placar, o Al-Hilal cedia chances consecutivo ao rival claramente inferior. Sanabria colocou o placar em 3 x 2, aos 63 minutos.

Dois minutos depois, Salem marcou o quarto para o time azul. Logo aos 67', Rahimi descontou. Aos 75 minutos, Salem Al-Dawsari marcou o terceiro dele para fechar o placar. Com nove pontos em três jogos, o time de Neymar é o líder do Grupo Oeste. Já a equipe comandada pelo argentino Hernán Crespo, soma um empate e duas derrotas.

Ficha técnica:

Al-Ain (EAU) 5 x 4 Al-Hilal (Arábia Saudita) - terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia



Local: Hazza bin Zayed, Al Ain, Emirados Árabes Unidos

Data e hora: Segunda-feira, 21 de outubro de 2024

Arbitragem: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin (Malásia)

Gols: Renan Lodi, Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari (3x) (Al-Hilal) ; Rahimi (3x), Mateo Sanabria (Al-Ain)

Cartões amarelos: Koulibaly (Al-Hilal)

Cartão vermelho: Al Bulaihi (Al-Hilal)

Al-Ain

Khalid Eisa; Bandar Mohamed, Fábio Cardoso (Khalid Hashemi), Kouadio, Erik (Felipe Salomoni) e Park Yong-Woo (Gino Infantino); Traoré (Kodjo Laba), Palacios, Mohammed Al-Baloushi (Mateo Sanabria) e Kaku Romero; Rahimi. Técnico: Hernán Crespo

A-Hilal

Al-Rubaie, João Cancelo, Koulibaly (Hassan Tambakti), Al Bulaihi e Renan Lodi; Rúben Neves (Mohamed Kanno), Milinkovic-Savic e Nasser Al-Dawsari (Neymar); Malcom, Salem Al-Dawsari e Mitrovic (Khalifah Aldawsari). Técnico: Jorge Jesus

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

