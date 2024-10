Liga dos Campeões: Terceira rodada arma reedição da última final

No último encontro entre madridistas e auri-negros, o clube Merengue levou a melhor ao vencer por 2 x 0 na final da competição, com direito a gol de Vini Jr. - (crédito: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

O novo formato da Liga dos Campeões da Europa volta à ativa após o fim da Data Fifa e o retorno do futebol de clubes. Nesta terça e quarta-feira, o principal torneio interclubes do Velho Mundo presenteia o fã do futebol internacional com mais 18 partidas. Serão nove em cada diária. O principal destaque fica com a reedição da última final da competição. Às 16h da primeira jornada, o Real Madrid recebe o Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu, com transmissão da TNT Sports e do serviço de streaming Max.

O clube Merengue tenta revigorar os ânimos depois de perder para o Lille, na última rodada. Em território francês, acabou superado por 1 x 0. Na primeira rodada, porém, venceu o Stuttgart por 3 x 1. Portanto, um novo triunfo será fundamental para que não hajam complicações na busca pela classificação direta ao mata-mata, como um dos oito primeiros colocados.

Já o time alemão chega ao confronto como um dos sete clubes com 100% de aproveitamento. As duas vitórias nos dois jogos inaugurais vieram contra Club Brugge (3 x 0) e Celtic (7 x 1). Apesar do começo positivo do adversário, o Real Madrid poderá usar a favor o fato de ter levado a melhor no último encontro entre ambos. No primeiro dia do último mês de junho, Los Blancos garantiram o 15º título europeu da própria história ao vencer os auri-negros por 2 x 0, em Wembley, na Inglaterra, com direito a gol de Vinicius Jr.

“(...)O importante é estarmos unidos como equipe, sacrificando-nos uns pelos outros e dando o nosso melhor. Neste novo formato da Liga dos Campeões, o jogo de amanhã é muito importante, principalmente após a derrota contra o Lille. Precisamos vencer amanhã”, disse o goleiro belga Courtois, do Real Madrid, em coletiva de imprensa.

O outro grande confronto da rodada também colocará frente a frente espanhóis e alemães. Às 16h de quarta-feira, também com transmissões de TNT Sports e Max, o Barcelona recebe o Bayern de Munique, no estádio Olímpico LLuís Companys, em Montjïuc. Penta e hexa campeões do torneio, respectivamente, catalães e bávaros têm os dois melhores ataques das cinco principais ligas da Europa. Com 39 gols em 12 partidas, o lado azul e grená lidera. Com 37 bolas na rede em 10 partidas, os germânicos ficam atrás, mas lideram quando o assunto é média por partida.

Assim como o Real Madrid, ambos possuem uma vitória e uma derrota até aqui. O Barcelona foi superado pelo Monaco, na estreia, por 2 x 1. No compromisso seguinte, venceu o Young Boys, da Suíça, por 5 x 0. O Bayern começou bem, com goleada por 9 x 2 sobre o Dínamo de Zagreb, da Croácia. Na segunda rodada, perdeu para o Aston Villa, por 1 x 0, na Inglaterra. Por se tratarem de duas equipes do pote 1, uma vitória para qualquer um dos lados pode ser de grande importância na busca pela classificação.

A jornada da vez ainda trará outros confrontos interessantes. Às 13h45 de quarta, Brest e Bayer Leverkusen se enfrentam na França. A dupla proporá um duelo direto na ponta da tabela, haja vista que ambos possuem seis pontos e 100% de aproveitamento. Outro dos líderes, o Liverpool visita o RB Leipzig, na Alemanha. O Manchester City recebe o Sparta Praga, na Inglaterra. De volta à terça, a Juventus recebe o Stuttgart em Turim, e o Paris Saint-Germain enfrenta o PSV Eindhoven, da Holanda, em Paris.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Flamengo x Atlético: Presidente do Galo pede ‘jogo limpo’ e uso de tecnologia

Flamengo x Atlético: Presidente do Galo pede ‘jogo limpo’ e uso de tecnologia Esportes Zagueiros do Flamengo avaliam mudanças na defesa com Filipe Luís

Zagueiros do Flamengo avaliam mudanças na defesa com Filipe Luís Esportes Seleção Brasileira feminina se apresenta para amistosos contra a Colômbia

Seleção Brasileira feminina se apresenta para amistosos contra a Colômbia Esportes CBF define arbitragem para a 31° rodada do Brasileirão

CBF define arbitragem para a 31° rodada do Brasileirão Esportes Bernabei cai nas graças da torcida do Inter por rendimento e provocação ao Grêmio

Bernabei cai nas graças da torcida do Inter por rendimento e provocação ao Grêmio Esportes Presidente do Vasco, Pedrinho apaga publicação em sua conta após críticas