Dívida por pensão impede ex-jogador do Corinthians de aproveitar benefício do INSS

Ex-atacante do Corinthians, Dinei conquistou uma vitória judicial contra o INSS recentemente. Isso porque o ex-atleta argumentava que tinha o direito a receber um auxílio por conta de um acidente, do qual foi vítima. No caso, envolvendo contusões que sofreu no período em que foi jogador profissional.

Com isso, após intervenção da Justiça e análise, o INSS entendeu que a alegação de Dinei era coerente e chegou a um acordo com o mesmo. Desta forma, o órgão sinalizou que vai se comprometer a lhe fornecer o benefício. No entanto, o ex-jogador dessa vez foi alvo de um outro processo referente a uma dívida por pensão, que ainda está em aberto.

Aliás, no dia 1º de outubro, o ex-atacante recebeu uma notificação por meio de um documento. O ofício representa outro processo, que corre no Tribunal de Minas Gerais.

Assim, o documento tem como objetivo bloquear imediatamente a quantia que o ex-atleta receberia do INSS. Em seguida, Dinei passou a ser alvo de um pedido de penhora em suas contas, no valor do débito da pensão, de R$ 910, de acordo com informação da jornalista Fábia Oliveira.

Deste modo, a quantia que o ex-atacante teria o direito de receber do INSS não deve sequer ter acesso. Exatamente porque o montante provavelmente será direcionado para quitar a dívida por pensão.

Ex-atacante do Corinthians busca soluções para não ficar sem o benefício

Ainda de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Dinei já buscou realizar as medidas cabíveis. No caso, mesmo se abalando com o episódio, o ex-atleta busca evitar este impactante prejuízo financeiro. Portanto, encaminhou uma solicitação no processo em que questiona o recebimento do documento.

Assim como argumentou que a pendência financeira que envolve o INSS diz respeito a uma indenização e não uma remuneração. Por sinal, o caso deve ter novos desdobramentos, a partir do momento que houver um maior detalhamento da quantia que o ex-jogador do Corinthians irá receber.

