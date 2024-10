Matilde Lorenzi, esquiadora italiana, morre aos 19 anos

Esquiadora italiana, Matilde Lorenzi, morreu aos 19 anos após sofrer uma queda durante treino na pista de Val Senales, na segunda-feira (28/10). A informação foi comunicada pelo Ministério da Defesa italiano nesta terça-feira (29/10).

Em nota, a Federação Italiana de Esportes de Inverno (FISI, em italiano), afirmou que está de luto e as atividades formativas foram suspensas. "O FISI (...) está unido aos familiares e amigos e a todos aqueles que amaram a Matilde e dela se lembrarão para sempre", afirmou a entidade.

Leia também: Fisiculturista morre dias depois de completar 35 anos

De acordo com o The Guardian, Matilde chegou a ser socorrida, sendo levada de helicóptero para um hospital em Bolanzo. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

Matilde estava prestes a celebrar seu aniversário. Ela completaria 20 anos agora em novembro. A atleta, era considerada uma grande promessa do esqui alpino na Itália. Na última temporada, ela participou do Mundial juvenil, conquistando a sexta colocação no downhill e a oitava no Super-G. Além disso, foi campeã italiana adulta na modalidade Super-G.