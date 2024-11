NBB: Em lua de mel, Brasília Basquete recebe Unifacisa no Nilson Nelson

Ao derrotar o Fortaleza por 73 x 72 na última terça-feira (5), o Brasília Basquete quebrou um tabu. Se vencer o Unifacisa, às 15h deste sábado (9), no ginásio Nilson Nelson, pela nona rodada do Novo Basquete Brasil, alcançará mais uma marca expressiva. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo oficial do Brasília Basquete, na sua loja preferida de apps. O serviço pago NBB Basquete Pass e o canal do NBB no YouTube transmitem.

Lá se vão 11 anos desde a última vez em que o time candango viveu uma sequência de seis vitórias consecutivas. Segundo levantamento feito pelo Correio, a última vez aconteceu na temporada 2012/2013. Os êxitos vieram contra Bauru, Fortaleza, Uberlândia, Franca, São José e Mogi.

No ano em questão, o time brasiliense, ainda batizado como Lobos Brasília, terminou a temporada regular na segunda posição. O Flamengo foi o líder. Nos playoffs, porém, caíram diante do São José. Na versão atual do torneio, os extraterrestres precisam vencer apenas mais uma vez para igualar a longínqua marca.

Algumas das vítimas feitas pelo elenco da capital federal, inclusive, são figurinhas repetidas em relação àquele ano. Até aqui, foram derrotados Bauru, Mogi, Pinheiros, Corinthians e o próprio Fortaleza.

Um dos mais recentes responsáveis pela combustão na capital do país é o recém-chegado pivô Anderson Rodrigues. Na penúltima partida, diante do Corinthians, o ex-Bauru foi o cestinha da vitória com 22 pontos. Além disso, registrou seis rebotes.

Na estatística de média de pontos por jogo, ele é o sétimo em todo o campeonato, assim como em rebotes em arremessos. No quesito assistências, Lucas aparece em 12º. Em bolas recuperadas, Pedro é o 11º. Anderson Rodrigues volta ao foco no aspecto eficiência. Ele, assim como o ala Daniel Von Haydin, são os terceiro e quinto jogadores mais eficientes do campeonato até aqui, respectivamente. Em duplos-duplos, Von Haydin é o quinto.

"É muito legal ver que conseguimos apresentar um salto de produtividade em comparação às outras temporadas. Mas, junto com isso, vem maiores responsabilidades. Sabemos que nosso potencial é gigante, então almejamos coisas grandes também para essa temporada. Trabalhamos para cumprir com excelência esse papel. Poder ver a torcida acompanhando a gente é muito bom também, embala muito", disse Von Haydin, ao Correio.

"Conseguimos o que sempre quisemos. Uma boa pré temporada e um elenco competitivo. O passado é página virada. Nossa equipe esta focada nesta temporada e no projeto daqui pra frente. Seguindo trabalhando firme", afirmou o treinador Dedé Barbosa.

"Estamos bem. Sempre falo para eles terem os pés no chão e acreditar no potencial do grupo. Somos uma equipe nova (entrosamento), mas já com muita gana de vencer. Essa sequência faz bem pra todo mundo. Confiança, certeza da qualidade da equipe, são pontos que podem nos levar mais longe no NBB", garantiu o comandante do time candango.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima