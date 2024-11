Brasília derrota Unifacisa e empilha sexta vitória consecutiva no NBB

A marcação do Brasília Basquete nos últimos minutos do último quarto foi um dos trunfos na vitória desse sábado no Nilson Nelson - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Um é pouco, dois é bom, seis é demais! O Brasília venceu a sexta partida consecutiva na tarde desse sábado em nove exibições na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil. A vítima da vez no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, foi a Unifacisa por 77 x 72.

O início arrasador na competição dá motivos para sonhar com acesso aos playoffs. Na edição anterior, o último colocado para a fase de mata-mata contabilizou 10 vitórias em 36 partidas. O Brasília tem seis em nove. A campanha já é melhor do a de 2023/2024. A equipe amargou a lanterna com apenas cinco triunfos. O resultado deixa a trupe candanga parcialmente em terceiro lugar na classificação geral.

Há uma outra marca expressiva igualada na rodada. O Brasília Basquete não acumulava seis vitórias consecutivas desde a temporada de 2012/2013. À época, o time superou Bauru, Fortaleza, Uberlândia, Franca, São José e Mogi.

Mesmo com uma lesão na panturrilha, o ala-armador Gemadinha foi o cestinha do Brasília com 12 pontos. Nesbitt também saiu lesionado do jogo. O maior pontuador foi Alaekwe com 16.

"Senti um desconforto na panturrilha, mas não é nada grave. O NBB é longo, então foi melhor preservar", afirmou Gemadinha depois da partida.

Entusiasmado com a sexta vitória seguida, ele justificou a arrancada. "Trabalhamos muito dois meses antes de começar e estamos sendo muito intensos. Vai ser assim do início ao fim", promete.



Ainda é cedo, mas dá para começar imaginar até presença na Copa Super 8 de Basquete caso a equipe encerre a fase classificatória no G-8. O Brasília Basquete descansará nos próximos dias e voltará à quadra no próximo dia 14 contra o Caxias do Sul, na serra gaúcha. dois dias depois, o duelo será diante do União Corinthians, em Santa Cruz do Sul.

Protagonista do melhor aproveitamento em arremessos de três no NBB, o Brasília Basquete não repetiu a performance de partidas anteriores, mas jogou o suficiente para superar a tarde pouco inspirada nos arremessos do perímetro para controlar a partida em três dos quatro quartos.

O primeiro período foi de total superioridade do Brasília Basquete. Elétrico, o time abriu 27 x 12. O Unifacisa equilibrou o confronto no segundo quarto e perdeu por 17 x 14. Os donos da casa saíram para o intervalo com vantagem de 44 x 26.

A equipe cearense esboçou reação no terceiro quarto e até obrigou o técnico Dedé Barbosa a pedir tempo técnico para colocar a casa do Brasília Basquete em ordem. A Unifacisa encerrou a parcial com vitória de 20 x 17 e manteve o ritmo no último quarto.

A diferença caiu para oito pontos até que uma cesta de três do Brasília fez o time respirar um pouco. Pouco, pois o placar despencou para 68 x 64 e deixou o jogo aberto nos últimos minutos. Apesar da derrota por 26 x 16 no quarto final, o Brasília Basquete administrou a vantagem para fechar a partida por 77 x 72.