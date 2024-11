Flamengo leva todo elenco para decisão da Copa do Brasil em Belo Horizonte

Capitão do Flamengo, Gerson atendeu torcedores mirins do rubro-negro no desembarque na capital mineira - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

Belo Horizonte — Na dividida, ganha quem tem união. O antigo mantra utilizado pelo Flamengo será colocado em prática na final da Copa do Brasil, neste domingo (10/11), em Belo Horizonte. Com possibilidade de conquistar o pentacampeonato da competição nacional, o clube carioca levou todo o elenco a Belo Horizonte. O desembarque ocorreu na noite deste sábado (9/11). Até mesmo os lesionados estarão presentes para ampliar o apoio ao grupo no duelo de 16h, na Arena MRV.

Fora de combate por questões médicas, o lateral-esquerdo Viña, o meio-campista De la Cruz e os atacantes Pedro, Cebolinha e Carlinhos foram convocados pelo técnico Filipe Luís para se juntarem ao elenco na decisão. Sem condições de contribuir tecnicamente em busca da taça, o quinteto assistirá ao jogo na Arena MRV e terão condições de receberem medalha de campeão ao de vice.

A prática é comum em partidas de grande apelo. A presença dos jogadores lesionados na delegação rubro-negra em Belo Horizonte serve, também, como apoio aos nomes aptos a jogar. Na semana, o Flamengo ganhou uma boa notícia envolvendo o departamento médico. Recuperado de lesão, o atacante Luiz Araújo estará, ao menos, no banco de reservas e disponível para ser acionado durante o desenrolar da decisão.

Com vantagem de dois gols após vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 3 x 1, o Flamengo do técnico Filipe Luís deve apostar em um meio-campo mais encorpado na Arena MRV. Há apenas uma dúvida na possível escalação inicial. O rubro-negro deve começar com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

O resultado dos primeiros 90 minutos de bola rolando da final da Copa do Brasil dá ao Flamengo o direito de perder por até um gol de diferença para levar a taça ao Rio de Janeiro. O Atlético-MG precisa ganhar por três ou mais de diferença para faturar o torneio no tempo regulamentar. Se o alvinegro bater o adversário por dois de frente, o campeão será conhecido nos pênaltis.