Atlético-MG aposta em concentração total para reverter desvantagem na final

Belo Horizonte — Foco, concentração, trabalho duro e uma pitada de mistério. Assim, o Atlético-MG encerrou a preparação para definir o título Copa do Brasil, neste domingo (10/11), e tentar reverter a vantagem construída pelo Flamengo. Sem dar muitas pistas sobre o time titular, o técnico Gabriel Milito reuniu todos os jogadores disponíveis na concentração para o jogo de 16h, na Arena MRV.

A missão do Galo em busca do tricampeonato da competição nacional não é fácil. Derrotado pelo rival carioca no Maracanã, por 3 x 1, o alvinegro tem a obrigação de propor o jogo em busca de um resultado positivo. No cenário, o Atlético-MG precisa ganhar por três ou mais de vantagem para levar o título no tempo regulamentar. Triunfo mineiro por dois força pênaltis. As demais combinações favorecem o rubro=negro.

A possibilidade de definir a Copa do Brasil na marca da cal ligou o alerta na Cidade do Galo. Milito trabalhou cobranças de pênalti e preparou os principais nomes do elenco para uma definição do tipo na Arena MRV. Quem vai jogar, ainda é uma incógnita. Concentrado na Cidade do Galo desde a noite deste sábado (9/11), o clube reuniu todas as peças à disposição.

Mesmo assim, é possível desenhar um provável time titular com mudanças na lateral esquerda e na montagem do setor ofensivo: Everson; Lyanco, Júnior Alonso, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Gustaco Scarpa e Zaracho (Alan Kardec ou Bernard); Paulinho e Hulk. A definição será feita por Milito horas antes de a bola rolar.

Na sinergia do "eu acredito", a torcida do Atlético-MG prepara uma grande festa na Arena MRV. Todos os ingressos foram vendidos de maneira antecipada e mais de 45 mil pessoas devem estar presentes na casa do Galo. Os alvinegros programam bandeirolas, mosaico, uma bandeira capaz de cobrir todo o gramado da arena e muita cantoria para empurrar a equipe em busca da virada contra o Flamengo.