Arrascaeta entra no hall dos jogadores com mais taças da Copa do Brasil

Belo Horizonte — A lista de jogadores com bastante intimidade com a taça da Copa do Brasil está devidamente atualizada. Campeão da competição nacional com o Flamengo neste domingo (10/11), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, o rubro-negro Arrascaeta levantou a taça do torneio nacional pela quarta vez e igualou Roger Machado e Rafael como os nomes com mais conquistas na competição.

Maestro rubro-negro, o uruguaio chegou à segunda conquista de Copa do Brasil pelo clube na condição de protagonista. Na vitória por 3 x 1 no jogo de ida no Maracanã, o camisa 14 teve papel primordial ao marcar o primeiro gol da construção da vantagem diante do Galo. O título de 2024 se junta ao de 2022, quando também foi campeão pelo rubro-negro.

As duas taças levantadas vestindo vermelho e preto viram quatro quando adicionadas ao histórico de Arrascaeta no Cruzeiro. Pelo maior rival do Atlético-MG, o uruguaio se sagrou bicampeão da Copa do Brasil nas temporadas de 2017 e 2018. O meio-campista reforça a intimidade com os gols nas finais: ele balançou às redes em duelos contra o Flamengo e o Corinthians.

Hoje técnico do Internacional, Roger Machado levou mais tempo para construir a dinastia de quatro edições da Copa do Brasil. As três primeiras foram faturadas vestindo a camisa do Grêmio, nas temporadas 1994, 1997 e 2001. Em 2007, o ex-jogador voltou a experimentar o gosto de levantar o troféu do mata-mata nacional, desta vez vestindo a camisa do Fluminense.

Atualmente jogando pelo São Paulo, o goleiro Rafael tem uma história peculiar com a Copa do Brasil: as três primeiras conquistas dele no torneio foram na condição de reserva. Em 2017 e 2018, era suplente de Fábio no Cruzeiro. Em 2021, viu do banco a consolidação do título, enquanto Everson defendia a meta do Atlético-MG. No ano passado, enfim em campo, ganhou pelo tricolor paulista.