Dono do Cruzeiro abre o jogo sobre Gabigol: ???A gente espera, é o nosso sonho???

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, afirmou que aguarda uma definição sobre a situação do clube com Gabigol. O dirigente se pronunciou após a final do Campeonato Mineiro Feminino, disputada entre o time celeste e o Atlético-MG nesta quarta-feira (20).

Gabigol, por sua vez, declarou após a final da Copa do Brasil que a decisão sobre seu futuro seria dele, enquanto defendia o Rubro-Negro. Seu nome foi vinculado a Palmeiras e Santos, mas o provável destino, a partir de 2025, deve ser o Cruzeiro.

“O Gabigol é um sonho para nós, né? Esperamos ter uma virada de ano feliz. Com certeza, se não for o Gabigol, será outro grande jogador. Daremos um presente de Natal, de virada de ano, para a torcida. Isso é certeza”, afirmou Pedrinho.

Apesar disso, o Cruzeiro nunca escondeu que trata Gabigol como prioridade. A diretoria celeste já ofereceu um contrato de quatro anos, incluindo o pagamento de luvas ao atacante. No entanto, ainda não há nenhuma assinatura entre as partes. Gabigol tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, mas está afastado das partidas desde a final da Copa do Brasil.

