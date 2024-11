Candangão 2025: Sobradinho fecha contratação do volante Pedro Talisca

Pedro Talisca atua como volante e disputará o Candangão 2025 com a camisa do Sobradinho, atual campeão da Série B do DF, - (crédito: Instragram/Pedroservuloo97)

Campeão da segunda divisão do Distrito Federal no mês passado, o Sobradinho anunciou mais uma contratação na manhã dessa quinta-feira (21/11). Depois de assinar contrato com o atacante Pipico e com o lateral-esquerdo Léo Príncipe, o Leão da Serra incorpora Pedro Talisca ao elenco para a disputa do Candangão 2025.

O volante de 27 anos defendeu Central-PE, Salgueiro-PE, CSE-AL e São Bento-SP. O último time antes antes de acertar com o Sobradinho foi o XV de Jaú. "Estou muito motivado com esse novo desafio e pronto para dar o meu melhor pelo Sobradinho. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega em campo", disse o reforço à assessoria do clube alvinegro.

Baiano, Pedro Lucas Oliveira Sérvulo tem o apelido de Talisca devido à semelhança com o conterrâneo Anderson Talisca, meia do Al Nassr da Arábia Saudita. Não há relação de parentesco entre eles.

O Sobradinho iniciará a pré-temporada em 9 de dezembro sob o comando do técnico Mario Henrique. A estreia no Candangão 2025 está marcada para 18 de janeiro contra o Gama, no Bezerrão.

Tricampeão candango, o Sobradinho conquistou o título doméstico pela última vez em 2018 na decisão por pênaltis contra o Brasiliense, no Mané Garrincha. O clube também tem um bicampeonato na era profissional do Campeonato do DF em nas temporadas de 1985 e de 1986 e um na fase amadora, em 1975.

O tradicional time da cidade vive a expectativa de mandar as partidas em casa no Candangão. O blog Drible de Corpo do Correio Braziliense publicou que o o Governo do Distrito Federal destinou R$ 2,3 milhões para a manutenção de gramados. O Estádio Augustinho Lima consta no pacote. O orçamento para a obra é de no mínimo R$ 750 mil.