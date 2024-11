A 60 dias do Candangão, saiba como estão os preparativos dos 10 clubes

O elenco do Capital ouve as primeiras instruções do técnico Paulinho Kobayashi na apresentação para a temporada de 2025: atual vice-campeão já trabalha para o Candangão - (crédito: Gustavo Roquete/Capital SAF)

A 60 dias do início do Campeonato do Distrito Federal, os 10 clubes da primeira divisão organizam os últimos detalhes para as apresentações dos elencos e o início da pré-temporada. O Candangão 2025 começará no fim de semana de 18 e 19 de janeiro, mas dois clubes candidatos ao título largaram na frente nos ensaios.

O Brasiliense trabalha desde 8 de outubro. Atual vice-campeão, o Capital se apresentou na última segunda-feira para as disputas não somente do torneio doméstico, mas da Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro.

Brasiliense e Capital mantiveram os treinadores do fim da temporada. O ex-lateral-direito Luiz Carlos Winck é o dono da prancheta amarela para a caça ao 12º título local. O Capital inicia a pré-temporada sob a batuta de Paulinho Kobayashi. O responsável pelo segundo lugar na edição passada começou a receber o elenco para os testes físicos e funcionais.

O técnico Paulinho Kobayashi falou sobre a expectativa para o início do trabalho. "As contratações foram de jogadores que nós já conhecíamos, escolhidos a dedo para fortalecer ainda mais aqueles que já estavam. Espero que a gente consiga fazer com que a equipe jogue um bom futebol e busque todos os objetivos. Na próxima semana iniciaremos os trabalhos técnicos. Conhecemos 50% do elenco e vamos mostrar a nossa filosofia e o que pretendemos aos outros a fim de extrair o que eles têm de melhor", disse em entrevista à assessoria do Capital.

Atual campeão, o Ceilândia segue montando o elenco para as quatro competições do próximo ano e agendou o início da pré-temporada para 5 de dezembro. Recordista de títulos no Distrito Federal com 13 troféus, o Gama tem como novidades o técnico Glauber Ramos e o centroavante Nunes para a largada das atividades em 2 de dezembro, no CT Ninho do Periquito.

Campeão da segunda divisão no mês passado, o Sobradinho está avançado na confecção do grupo para a luta pelo tricampeonato e recebeu nesta semana o técnico Mário Henrique. Reforços como o centroavante Wesley Henrique Lima Silva e Silva, o Pipico, desembarcarão em Brasília no mês que vem. A pré-temporada alvinegra está prevista para começar em 9 de dezembro.

De acordo com o arbitral realizado na última sexta-feira, o Candangão 2025 será disputado novamente por 10 clubes. Todos se enfrentarão entre si em turno único. Quatro avançam à segunda fase para as semifinais em confrontos de ida e volta. A decisão será em partida única em campo neutro agendada para 29 de março. Os dois piores na etapa classificatória cairão para a segunda divisão.

Pré-temporada

Saiba como está o planejamento dos 10 times a 60 dias da abertura do Candangão

» Ceilândia

O atual campeão tem apresentação prevista para 5 de dezembro. Uma das novidades é a volta do goleiro Edmar Sucuri ao clube para o Candangão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série

Adversário na estreia: Real Brasília

» Capital

O atual vice-campeão do Distrito Federal se apresentou na última segunda-feira sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi para a pré-temporada.

Adversário na estreia: Ceilandense

» Gama

O técnico Glauber Ramos traça os últimos detalhes para o início da temporada do recordista de títulos do DF, em 2 de dezembro. O centroavante Nunes está confirmado no elenco.

Adversário na estreia: Sobradinho

» Brasiliense

Segundo maior colecionadores de títulos candangos com 11 troféus, o Jacaré foi o primeiro a iniciar os trabalhos para 2025. Luiz Carlos Winck comanda as atividades desde 8 de outubro.

Adversário na estreia: Samambaia

» Paranoá

Quinto colocado na temporada passada, o clube se mobiliza no mercado para a montagem do elenco. Segundo a diretoria, ainda não há estimativa de data para o início da pré-temporada.

Adversário na estreia: Legião

» Real Brasília

O sexto colocado na disputa do último Candangão receberá os jogadores para o início dos treinos rumo ao bi. As atividades estão previstas para começar na primeira semana de dezembro.

Adversário na estreia: Ceilândia

» Samambaia

O sétimo colocado no ano passado trabalha na formação do elenco. Segundo a diretoria, a previsão para o início dos trabalhos para o Candangão é a primeira semana de dezembro.

Adversário na estreia: Brasiliense

» Ceilandense

Assim como o Samambaia, continua em processo de formação do elenco para a próxima temporada. O estafe do clube também planeja iniciar os treinamentos na primeira semana de dezembro.

Adversário na estreia: Capital

» Sobradinho

Campeão da Série B local neste ano, contratou o técnico Mário Henrique, fechou com o centroavante Pipico e o lateral-esquerdo Léo Príncipe e iniciará os ensaios em 9 de dezembro.

Adversário na estreia: Gama

» Legião

O clube está em processo de formação da comissão técnica e do elenco para o Candangão. A previsão é de que o planejamento esteja pronto para entrar em ação no próximo dia 2.

Adversário na estreia: Paranoá